एक थप्पड़ ने बदल दी थी इस एक्ट्रेस की किस्मत, फट गई आंख की नस, फिर बनी सिनेमा की मशहूर वैंप

सिनेमा में लीड एक्ट्रेस बनने आई इस एक्ट्रेस के साथ शूट के दौरान ऐसा हादसा हुआ था, जिसका दर्द इस अदाकारा ने मरते दम तक झेला. बात कर रहे है गुजरे जमाने की गुजर चुकी एक्ट्रेस ललिता पवार की, जो अपने दिनों में खूबसूरती में किसी भी लीड एक्ट्रेस से कम नहीं थी. वह सिनेमा में आई तो थी एक्ट्रेस बनने, लेकिन एक हादसे ने उनका यह सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया. जब ललिता पवार का हीरोइन बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया तो उन्होंने फिल्मों में अपनी खलनायकी से ऐसा कहर ढाया कि दर्शक इनके स्क्रीन पर आते ही डर जाते थे. आइए जानते है आखिर क्या हुआ था एक्ट्रेस के साथ.



किस फिल्म के सेट पर हुआ हादसा?

ललिता पवार महज 9 साल की थी, जब उन्होंने फिल्मों मे काम करना शुरू कर दिया था. दिवंगत एक्ट्रेस इंडियन सिनेमा में कोई 200-400 नही बल्कि 700 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है. इन फिल्मों में वह सख्त सास और विलेन के रोल मे दिखी हैं. हीरोइन बनने फिल्मों में आई ललिता पवार के साथ 83 साल पहले सेट पर ऐसा हादसा हुआ कि उनका चेहरा ही बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा. यह बात है साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म जंग ए आजादी की, जिसके सेट पर ललिता हीरोइन बनने के अपने सपने को खो चुकी थी. इस फिल्म में सुपरस्टार भगवान दादा भी थे. दरअसल, ललिता पवार का भगवान दादा संग इस सीन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया



सेट पर क्या हुआ था?

इस सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था. ललिता पवार को थप्पड़ इतनी जोर का लग गया कि उनकी आंख की नस फट गई और एक आंख की साइड का हिस्सा पैरालाइज हो गया. ना सिर्फ पैरालाइज हुआ बल्कि उनके कान का पर्दा भी फट गया था. सेट पर हुए इस हादसे के तुरंत बाद एक्ट्रेस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान भी गड़बड़ी हो गई और उनकी हालत और भी बिगड़ गई, इसके बाद एक्ट्रेस की आंख के एक साइड वाला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया. लंबे इलाज के बाद ललिता ने सिनेमा में वापसी की और अपनी खलनायकी से दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए. ललिता पवार पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण मे मंथरा बनकर घर-घर पॉपुलर हुई थी.



