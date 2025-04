जब अमिताभ को मिला था 'बागबान' के लिए अवार्ड, रेखा ने बजाई थी दिल खोल कर तालियां, देखने वाला था जया का रिएक्शन

ऐसे कई मौके आए हैं, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को जब एक ही छत के नीचे देखा गया. जब भी ऐसा हुआ है, लोगों का ध्यान इवेंट पर नहीं बल्कि इन तीनों पर ही गया. सभी जानते हैं कि एक दौर में अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से बहुत मशहूर थे, लेकिन इस पूर्व जोड़ी की बात कभी आगे ना बढ़ सकी. अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे, बावजूद इसके रेखा उन पर जान छिड़कती थी. अब इस वीडियो में भी रेखा का प्यार अमिताभ बच्चन के लिए उमड़ता दिख रहा है. एक अवार्ड शो से वायरल इस वीडियो में अमिताभ बच्चन को देख रेखा ने खूब तालियां बजाई हैं और वहीं, जया बच्चन का रिएक्शन देखते ही बनता है.



बिग बी के लिए रेखा ने बजाई तालियां

यह वीडियो साल साल 2003-04 का है, जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फैमिली ड्रामा फिल्म बागबान रिलीज हुई थी. फैमिली जोनर में बागबान एक शानदार फिल्म है, जिसमें अमिताभ ने अपने अभिनय से और फिल्म की कहानी ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे. यह फिल्म आज भी देखेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे. इस फिल्म के लिए बिग बी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था और जब वह ऑल ब्लैक लुक में स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंचे तो रेखा ने जमकर तालियां बजाई थीं. रेखा ने ब्लैक और व्हाइट कॉस्ट्यूम पहना था और उनकी ड्रेस केमिस्ट्री अमिताभ से खूब मैच कर रही थी. वहीं, इसी इवेंट में जया का चेहरा उतरा-उतरा सा नजर आया.



लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो पर लोग अब क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'बिग बी और रेखा की जोड़ी शानदार लग रही है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'किस-किसने नोट किया बिग बी और रेखा का कॉस्ट्यूम खूब मैच कर रहा है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'जया बच्चन का मुंह क्यों उतरा हुआ है'. इस वीडियो में बिग बी और रेखा को साथ में देख उनके फैंस के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन जया को उनके व्यवहार के चलते ट्रोल कर रहे हैं.

