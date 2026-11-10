जब रेडियो पर गाने वाली लड़की बनी हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार, जानिए माला सिन्हा का सफर

माला सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में बनाई, जिसने खूबसूरती के साथ-साथ अपनी अदाकारी से भी दर्शकों का दिल जीता. हालांकि, फिल्मों में आने से पहले उनका रिश्ता अभिनय से नहीं, बल्कि संगीत से था. वह बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र पर बतौर गायिका गाती थीं. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल होंगी. रेडियो से शुरू हुआ उनका सफर फिल्मों तक पहुंचा और फिर उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने उन्हें अपने दौर की बड़ी स्टार बना दिया.

बंगाली फिल्मों से किया डेब्यू

माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था. उनका असली नाम एल्डा सिन्हा था. बचपन से ही उन्हें गाने और अभिनय का शौक था. उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा और छोटी उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू कर दिया. संगीत के साथ-साथ उनका झुकाव अभिनय की तरफ भी बढ़ने लगा. उन्होंने बंगाली फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. बतौर बाल कलाकार उनकी शुरुआती फिल्मों में 'जय वैष्णो देवी' शामिल थी. इसके बाद उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी काम किया और धीरे-धीरे हिंदी फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाए.

माला सिन्हा को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का श्रेय निर्देशक अमिया चक्रवर्ती की फिल्म 'बादशाह' को दिया जाता है. इसके बाद उनके लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे खुलने लगे. हालांकि, असली पहचान उन्हें गुरु दत्त की फिल्म 'प्यासा' से मिली. साल 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने मीना का किरदार निभाया. फिल्म में वह एक ऐसी महिला के रूप में नजर आईं, जो अपनी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के बीच रिश्तों को देखती है. गुरु दत्त के साथ उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया.

माला सिन्हा का चैलेंजिग रोल

इसके बाद माला सिन्हा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1958 में आई फिल्म 'फिर सुबह होगी' में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया. इसके बाद 1959 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'धूल का फूल' उनके करियर की अहम फिल्मों में शामिल हो गई. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी अविवाहित मां का किरदार निभाया, जिसे समाज की सोच और परिस्थितियों के बीच संघर्ष करना पड़ता है. उस दौर में इस तरह के किरदार निभाना आसान नहीं था, लेकिन माला ने इसे प्रभावशाली बना दिया.

इसके अलावा, 'अनपढ़', 'दिल तेरा दीवाना', 'गुमराह', 'बहुरानी', 'जहांआरा', 'हिमालय की गोद में', 'आंखें' और 'दो कलियां' जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग अंदाज देखने को मिले. वहीं, 'जहांआरा' में उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी का किरदार निभाया.

बनी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस

माला सिन्हा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1958 से 1965 के बीच वह वैजयंतीमाला के साथ हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं. उस दौर में नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी अभिनेत्रियों के बीच अपनी अलग जगह बनाना बड़ी उपलब्धि थी.

उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो नेपाली फिल्म 'माटी घर' की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सी.पी. लोहानी से हुई. दोनों ने बाद में शादी कर ली. शादी के बाद भी माला ने फिल्मों में काम जारी रखा और हिंदी, बंगाली तथा नेपाली सिनेमा में अपनी मौजूदगी बनाए रखी.

चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में माला सिन्हा ने सौ से ज्यादा फिल्मों में काम किया. साल 2018 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

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