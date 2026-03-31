कितनी हो सकती है धुरंधर 2 की लाइफटाइम कमाई? जानें 12 दिन में पुष्पा 2, बाहुबली 2 का कितना था कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनकर उभरी है और अब ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है. रिलीज के सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही, इस फिल्म ने अपनी पहली फिल्म धुरंधर की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़कर एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया. फिल्म ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए, Pushpa 2 के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

Sacnilk के मुताबिक, Dhurandhar The Revenge ने अब तक भारत में 846.87 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही, इसने Pushpa 2 के हिंदी वर्जन की कुल कमाई 812 करोड़ रुपये को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही इसने ओरिजिनल धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 840.20 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई की थी.

दुनिया भर में भी इस फिल्म का प्रदर्शन उतना ही जबरदस्त रहा है. दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर, धुरंधर 2 ने 1361 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो पहली फिल्म की कुल कमाई 1307.36 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. कमाई की यह लगातार रफ्तार इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भी यह फिल्म नए-नए रिकॉर्ड बनाती रहेगी.'

पुष्पा 2 को छोड़ रही पीछे

धुरंधर 2 देश में नेट कलेक्‍शन के मामले में भले ही पुष्पा 2 से कुछ पीछे हैं, लेकिन वर्ल्डवाइड कमाई की हबात करें तो ये अल्‍लू अर्जुन की फिल्‍म से निकल गई है. 12 दिनों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में अभी तक पुष्पा 2 सबसे आगे थी. इस फिल्म ने देश में 12 दिनों 929 करोड़ कमाए थे, जबकि धुरंधर ने अब तक 846 करोड़ कमाए हैं. लेकिन वर्ल्डवाइड कमाई में धुरंधर ने 1392 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जबकि पुष्पा 2 ने 12 दिनों में 1334 करोड़ रुपए कमाए थे.

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क्या धुरंधर 2 दंगल को छोड़ पाएगी पीछे?

वर्ल्‍डवाइड सबसे अध‍िक कमाई करने वाली भारतीय फिल्‍मों की बात करें तो इस लिस्‍ट में सबसे ऊपर नाम आता है आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का. इस फिल्म ने 2070 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद नंबर आता है 'बाहुबली 2', जिसने 1788 करोड़ और फिर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने 1742 करोड़ का की कमाई की. अब देखना है कि क्या 'धुरंधर 2' अपने लाइफटाइम कलेक्शन में इन तीन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है.