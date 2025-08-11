विनोद खन्ना की बैरिस्टर पत्नी की 8 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे-ये तो हीरोइन लगती हैं

60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में एक एक्टर का राज चलता था. उन्होंने अपने लुक्स और एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना थे. विनोद खन्ना इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. 2017 में उनका निधन हो गया था मगर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी पुरानी फिल्में देखना खूब पसंद करते हैं. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे. उन्होंने दो शादी की थी. पहली शादी गीतांजलि खन्ना से की थी. ये शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी. उसके बाद उन्होंने कविता खन्ना से शादी की थी. कविता एक बैरिस्टर हैं. उनकी पुरानी फोटोज देख लेंगे तो कहेंगे ये किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना बैरिस्टर थीं. वो हाइली एजुकेटिड हैं.

विनोद खन्ना और कविता की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी. खास बात ये है कि ये पार्टी विनोद खन्ना ने ही अपने घर रखी थी.

पार्टी में विनोद खन्ना और कविता की मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बन गए. ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चला. उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

विनोद खन्ना और कविता की दो बेटियां श्रद्धा खन्ना और साक्षी खन्ना हैं. दोनों ही बेटियां बॉलीवुड से दूर हैं.

कविता खन्ना राजनीति में भी एक्टिव हैं. वो विनोद खन्ना के आखिरी समय में उनके साथ ही थीं.

कविता इस फोटो में इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनसे नजर ही नहीं हट रही है. वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को भी टक्कर दे रही हैं.

कविता खन्ना और विनोद खन्ना की जोड़ी परफेक्ट थी. दोनों जब भी साथ में कहीं जाते थे तो बहुत ही प्यारे लगते थे. हर कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ करते थे.

विनोद खन्ना से शादी के बाद कविता ने ज्यादातर समय मुंबई और पंजाब दोनों जगह बिताया. उनका परिवार बॉलीवुड और राजनीति दोनों से गहराई से जुड़ा रहा.