छावा में विक्की कौशल ने असली नहीं नकली घोड़े के बल पर जीते युद्ध? पर्दे के पीछे का वीडियो वायरल

कंगना रनौत जब मणिकर्णिका में झांसी की रानी बनकर आईं तो सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग, डायरेक्शन और वीएफएक्स को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे. कंगना का मामला तो अब ठंडा पड़ गया लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया जिसने छावा स्टार विक्की कौशल पर सवाल उठा दिए हैं. 600 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी छावा में विक्की ने असली नहीं नकली घोड़े के बल पर जीतीं जंगें? राहुल चौहान नाम के एक एक्स यूजर ने अपने पेज पर एक वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो में आप देखेंगे कि सेट पर एक तरफ से पटरी पर कैमरा दौड़ रहा था और कैमरा के पीछे विक्की कौशल एक नकली घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहे थे. नकली घोड़ा दिख तो बिल्कुल असल लग रहा था लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद फिल्म से जुड़े पब्लिक के सेंटिमेंट जरूर ढीले पड़ गए होंगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो कंगना का फैन बताने वाले एक शख्स ने शेयर किया.

For years you all relentlessly trolled Kangana. Now go after Chhaava & troll #VickyKaushal for using a mechanical horse & prove once again that you all are still illiterate 🤡 & doesn't know anything about war shoot scenes. #Chhaava #KanganaRanaut pic.twitter.com/0n93AxIlVB