सीता बनते ही साई पल्लवी को मिला देवी जैसा सम्मान, कोच ने छुए पैर तो भर आईं आंखें

हिंदी सिनेमा में इन दिनों फिल्म रामायण की चर्चा हो रही है. फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. फिल्म में हर कोई इन्हें पसंद कर रहा है. यह कलाकार अपनी किरदारों को लेकर भी अनुभव शेयर कर चुके हैं. साई पल्लवी ने बताया कि रामायण की शूटिंग के दौरान उनकी डायलेक्ट कोच ने एक सीन के बाद उनके पैर छू लिए, जिसके बाद वह खुद रो पड़ीं. यह बात साई पल्लवी ने पल्लवी राज के यूट्यूब चैनल मायशैडोबीट्स पर बात करते हुए कही है.

पूजा की देवी के रूप में देखा

साई पल्लवी ने बताया है कि कोच ने उनके पैर छूने पर वह हैरान रह गईं. कोच उन्हें रोज फोन करते, तैयार होते हुए देखती थीं और जानती थीं कि वह साई पल्लवी हैं. लेकिन जब कोई रोज पूजने वाली देवी का रूप देख लेता है तो कलाकार या आम इंसान का फर्क मिट जाता है. सिर्फ श्रद्धा और प्यार बचता है.

इस अचानक हुए सम्मान से साई पल्लवी खुद भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि कोच के रोने से पहले ही उनकी आंखें भर आईं. उन्होंने कोच से पूछा कि आप क्या कर रही हैं. उस पल ने उन्हें एहसास दिलाया कि यह किरदार कितने लोगों के दिल से जुड़ा है. वे इस प्यार और सम्मान से विनम्र और अभिभूत हो गईं.

अपनी किरदार पर क्या बोलीं

पहले भी कौन बनेगा करोड़पति में रणबीर कपूर और रवि दुबे के साथ फिल्म का प्रमोशन करते हुए साई पल्लवी ने इस भूमिका को लेकर अपनी भावनाएं बताई थीं. साई पल्लवी ने कहा था कि इस बार उन्होंने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया. हमेशा वह सोचती थीं कि किरदार को क्या दे सकती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि सीता माता का रूप निभाकर वह खुद क्या सीख पाएंगी. उन्होंने सीता माता से प्रार्थना की और सादगी से काम आगे बढ़ाया. नमित मल्होत्रा और यश सह-निर्माता रामायण 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.

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