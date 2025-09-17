मार्को एक्टर निभाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी का किरदार, फिल्म का नाम होगा मां वंदे

प्रोडक्शन बैनर सिल्वर कास्ट क्रिएशंस ने आज 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी बायोपिक के बारे में जानकारी दी. इसका नाम "मां वंदे" होगा. श्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन निभाएंगे, जिन्होंने मार्को के साथ पूरे भारत में सनसनी मचा दी थी.

यह फिल्म श्री नरेंद्र मोदी के शानदार सफर को दिखाने के लिए बनाई जा रही है, जिन्होंने देश भर में लाखों लोगों का दिल जीता है. सच्ची घटनाओं पर आधारित, यह फिल्म बचपन से लेकर राष्ट्र के नेता बनने तक के उनके प्रेरणा देने वाले सफर को दिखाएगा. यह उनकी मां श्रीमती हीराबेन मोदी के साथ उनके गहरे रिश्ते को भी उजागर करेगी, जो उनके पूरे सफर में प्रेरणा की स्रोत रही हैं.

बाहुबली के कैमरामैन करेंगे शूटिंग

प्रोड्यूसर्स इस फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड, लेटेस्ट वीएफएक्स और देश के कुछ बेहतरीन टेक्नीशियन की स्पेशल सर्विसेज के साथ कर रहे हैं. पैन इंडिया रिलीज के साथ, यह फिल्म अंग्रेजी में भी बनाई जाएगी. टीम इस इंस्पिरेशन बायोपिक के जरिए से दर्शकों को एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस करने की प्लानिंग बना रही है.

इस प्रोजेक्ट को क्रांति कुमार सीएच डायरेक्ट करेंगे. बाहुबली, ईगा और कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाने वाले टैलेंटेड लेंसमैन केके सेंथिल कुमार फिल्मिंग का काम संभालेंगे. इस फिल्म की अनाउंसमेंट ने सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू कर दी है. दरअसल पीएम पर पहले भी एक बायोपिक बनी थी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने लीड रोल निभाया था. अब देखना होगा कि ये साउथ में बनने जा रही पीएम मोदी की ये बायोपिक किस तरह की होगी.