Tiger Shroff Box Office Report: 11 साल के करियर में कितनी हिट और फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं टाइगर, देखें पूरी लिस्ट

पिछले कुछ सालों में टाइगर श्रॉफ ने जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन डांस मूव्स से फैंस का मनोरंजन किया है. उनकी कुछ फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया. उनकी फिल्में सफल रहीं, जबकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं. 'अ फ्लाइंग जट' और 'गणपत' से लेकर 'बड़े मियां छोटे मियां' तक, यहां टाइगर श्रॉफ की बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताया गया है.

अ फ्लाइंग जट

रेमो डिसूज़ा के निर्देशन में बनी इस सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और नाथन जोन्स भी नजर आए थेय 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फ़िल्म ने 38.61 करोड़ रुपये की कमाई की.

मुन्ना माइकल

यह टाइगर की एक और फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. रिपोर्ट्स के अनुसार, 41 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 32.89 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें निधि अग्रवाल, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, रोनित रॉय और पंकज त्रिपाठी भी मुख्य भूमिकाओं में थे.

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स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2

यह करण जौहर की 2012 की हिट फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का सीक्वल थी. इसमें टाइगर के साथ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नजर आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फ़िल्म ने केवल 69.11 करोड़ रुपये की कमाई की.

हीरोपंती 2

यह टाइगर की पहली फिल्म 'हीरोपंती' का सीक्वल था. इसमें उनके साथ तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे. क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसे खराब रिव्यू दिए. 70 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 35.13 करोड़ रुपये की कमाई की.

गणपत: अ हीरो इज़ बॉर्न

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन इसने केवल 13.38 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें टाइगर के साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान मुख्य भूमिकाओं में थे. अमिताभ बच्चन ने इसमें एक कैमियो रोल किया था.

बड़े मियां छोटे मियां

अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यह एक साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म है. कहानी दो पूर्व सैनिकों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बदला लेने वाले वैज्ञानिक द्वारा भारत पर किए जाने वाले हमले को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 300 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने केवल 59.17 करोड़ रुपये की कमाई की.

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बागी 4

फैंस को उम्मीद थी कि यह फिल्म टाइगर के लिए एक बहुत जरूरी कमबैक साबित होगी, लेकिन, बागी सीरीज की पहली तीन फिल्मों के उलट यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. इसने दुनिया भर में 66 करोड़ रुपये की कमाई की.



बता दें कि टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म एक्शन-रोमांस फिल्म 'हीरोपंती' थी, जो 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी.

टाइगर श्रॉफ के बारे में

टाइगर श्रॉफ ताइक्वांडो में फिफ्थ-डिग्री ब्लैक बेल्ट है, जो उन्हें 2014 में सम्मान स्वरूप दी गई थी. उन्होंने मार्शल आर्ट्स, जिमनास्टिक्स और पार्कोर की ट्रेनिंग ली है, और अपनी एक्शन फिल्मों में वे ज्यादातर स्टंट खुद ही करते हैं. उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2019 की एक्शन थ्रिलर 'वॉर' है.





