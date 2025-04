बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना साउथ का ये 64 साल का एक्टर, बैक टू बैक दूसरी फिल्म का सिनेमाघरों में भौकाल

64 साल के साउथ के इस एक्टर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा है. कुछ दिन पहले ही इसकी फिल्म एल2: एम्पुरान रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रख दी थी. अब इसकी अगली फिल्म भी रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की. उनकी नई फिल्म थुडारम ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने दूसरे दिन में ही विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. फिल्म के पहले दो दिनों के कलेक्शन के 35 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि इसका पहला वीकेंड 50 करोड़ रुपये का रह सकता है.

थुडारम एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन तरुण मूर्ति ने किया है और इसे रेजापुत्रा विजुअल मीडिया ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में मोहनलाल और शोभना की जोड़ी को 2004 की फिल्म ‘मंबझकालम' के बाद पहली बार एक साथ देखा गया है. यह फिल्म एक फैमिल मैन की कहानी है, उसकी जिंदगी उस समय उथल-पुथल मच जाती है, जब उसकी प्यारी कार एक कानूनी विवाद में फंस जाती है. फिल्म में प्रकाश वर्मा, बिनु पप्पू, फरहान फासिल, थॉमस मैथ्यू और भारतीराजा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Massive Day2 Progressing for #Thudarum in Worldwide BoxOffice



20 Cr Single Day#



2 Days Numbers Will Be 35 CR+👌🏻



50 Cr Loading from 3 Days Weekendpic.twitter.com/CHG1eL2qmI