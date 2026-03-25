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14 की उम्र में 'जब वी मेट' में बनी थी बेबो की छोटी बहन, पंजाबी फिल्मों की कहलाई शान, 2026 में एक दो नहीं 7 फिल्में होंगी रिलीज

फोटो में दिख रही ये बच्ची आज दीपिका, आलिया, करीना और प्रियंका जितनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है. इनकी अकेले 2026 में लगभग 10 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है. क्या आप इन्हें पहचान पाए?

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14 की उम्र में 'जब वी मेट' में बनी थी बेबो की छोटी बहन, पंजाबी फिल्मों की कहलाई शान, 2026 में एक दो नहीं 7 फिल्में होंगी रिलीज
फोटो में दिख रही बच्ची आज है टॉप एक्ट्रेस

अक्षय कुमार के साथ 'भूत-बंगला' से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली वामिका गब्बी के लिए साल 2026 बेहतरीन होने वाला है क्योंकि अभिनेत्री सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं, बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा में भी धूम मचाने के लिए तैयार हैं. अभिनेत्री की एक नहीं, बल्कि 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस साल दस्तक दे सकती हैं, जो कॉमेडी से लेकर एक्शन के जॉनर में होने वाली हैं. इन सभी फिल्मों में अभिनेत्रियों का अलग-अलग अवतार फैंस को देखने को मिलने वाला है.

वामिका गब्बी 'भूत-बंगला' के साथ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देंगी. फिल्म हॉरर और कॉमेडी का मिक्स कॉकटेल होने वाली है. फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दर्शक डरने के साथ पेट पकड़कर हंसने भी वाले हैं. वामिका 4 साल बाद मलयालम सिनेमा में वापसी के लिए तैयार हैं. वह 'टिकी टाका' फिल्म में अभिनेत्री आसिफ अली के साथ लीड रोल में दिखने वाली हैं. फिल्म पहली 2025 में दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म मई के महीने में रिलीज हो सकती है. फिल्म का निर्देशन रोहित वीएस कर रहे हैं, जो पहले से ही अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

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सिर्फ मलयालम में ही नहीं, वामिका तमिल सिनेमा में फेंटसी फिल्म 'जिनी' में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाली है. फिल्म का निर्देशन अर्जुनन जूनियर कर रहे हैं और फिल्म में वामिका के अलावा, जयम रवि और कल्याणी प्रियदर्शन भी लीड रोल में हैं. अभी तक फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसमें सभी लोग काल्पनिक किरदारों में दिख रहे हैं. फिल्म इसी साल, 2026, में रिलीज होगी.

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इसके अलावा वामिका 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' और 'पति पत्नी और वो दो' में दिखने वाली हैं. 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' रोमांटिक और कॉमेडी का मिक्स कॉकटेल है, जबकि 'पति पत्नी और वो दो' में जबरदस्त कॉमेडी और रिश्तों की नोक-झोंक दिखने वाली है. दोनों ही फिल्में इसी साल पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है.

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वामिका 'किकली' के जरिए पंजाबी सिनेमा में भी एक्शन करती नजर आने वाली है. 'किकली' आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म में मंदी तखर और जोबनप्रीत लीड रोल में हैं. फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि फिल्म इस साल के आखिर तक रिलीज हो जाएगी. वहीं, अभिनेत्री एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म 'जी-2' में भी दिखने वाली है. कहा जाता रहा है कि फिल्म मई के आखिर में रिलीज हो सकती है.

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