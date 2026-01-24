युवराज सिंह, अक्षय खन्ना और श्रीसंत के साथ जुड़ा इस एक्ट्रेस का नाम, बिपाशा बसु से पहले जॉन अब्राहम लंबे समय तक किया डेट

हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर चमकने के लिए हर साल कई चेहरे आते हैं. नए चेहरे आते हैं, और कहां गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता. कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जो सिनेमाई दुनिया में अपना मुकाम बना पाते. ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं रिया सेन, जिन्हें विरासत में एक्टिंग मिली, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उनकी मां मुनमुन सेन और नानी सुचित्रा सेन ने हासिल किया था. 24 जनवरी को जन्मीं रिया सेन ने बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. 1991 में फिल्म 'विषकन्या' में उन्हें बतौर चाइल्ड ऑटिस्ट देखा गया और उसके बाद रिया कई फिल्मों में नजर आई.

लव अफेयर के रहे खूब चर्चे

उन्होंने हिंदी, तमिल और बंगाली सिनेमा में पैर जमाने की कोशिश की लेकिन असफल रहीं. रिया अपनी फिल्मों से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में उनके विवाद और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही थीं. यही कारण है कि फिल्मों के दौरान भी उनके लव अफेयर के चर्चे सबसे ज्यादा रहते थे.

विवादों से था गहरा नाता

कई फिल्मों में काम करने के बाद रिया आज बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके विवादों की बात होती है. कहा जाता है कि रिया को सेट पर उनके टैंट्रम्स के लिए जाना जाता है. रिया सेट पर स्टॉफ से बदसलूकी के लिए बदनाम थीं. निर्माता उन्हें फिल्म इसलिए भी ऑफर करने से बचते थे क्योंकि उनके बदतमीजी के किस्से मशहूर थे.

इन सितारों के साथ जुड़ा रिया सेन का नाम

रिया का नाता एमएमएस लीक होने से लेकर रेव पार्टी में उनकी मौजूदगी तक से रहा था.निजी जीवन भी फिल्मों से कम नहीं था. उनका नाम बॉलीवुड स्टार्स से लेकर क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों के साथ जुड़ा. बिपाशा बसु को डेट करने से पहले रिया और जॉन अब्राहम ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. इतना ही नहीं, दोनों की शादी की खबरें भी आई थीं, लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने ही अपने रास्ते अलग कर लिए. जॉन के अलावा, रिया का नाम अश्मित पटेल, मशहूर लेखक और बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी, युवराज सिंह, अक्षय खन्ना और श्रीसंत के साथ भी जुड़ा था.