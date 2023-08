2023 में इन फिल्मों ने की 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, एक तो है 6000 करोड़ पार, देखें लिस्ट में कहां है शाहरुख खान की पठान

2023 में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की इन फिल्मों ने की ताबड़तोड़ कमाई

These Movies Earned More Than 1000 Crores in 2023: साल 2023 बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर रुपयों की बारिश करवा रहा है. इस साल कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. कुछ फिल्में ऐसी ही हैं जिन्होंने कमाई का नया रिकॉर्ड रच दिया है. टिकट खिड़की पर बंपर कमाई करने वाली फिल्मों में हॉलीवुड की कई फिल्में शामिल हैं. हालांकि बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म ऐसी है जो हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकी. जबकि एक हॉलीवुड फिल्म ने दुनियाभर में 6 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रिकॉर्ड बनाया है.