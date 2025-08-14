दूध से अभिषेक तो कहीं सुपरस्टार के पोस्टर पर फूलों की बौछार, कुछ ऐसा है थलाइवा का स्टारडम

साउथ के स्टार रजनीकांत की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. रजनीकांत की जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है उस समय उनके फैंस में एक्साइटमेंट देखने वाला होता है. आज उनकी फिल्म कुली सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इस फिल्म के लिए फैंस में अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है. ये पहली बार नहीं है जब रजनीकांत के फैंस उनकी फिल्म आने पर इतना सबकुछ कर रहे हैं. हर बार कुछ इसी तरह से रजनीकांत की फिल्म का स्वागत होता है. आइए आपको बताते हैं रजनीकांत की फिल्म आने पर फैंस कैसे दीवाने हो जाते हैं.

फोटो पर चढ़ाते हैं दूध

रजनीकांत की जब भी कोई फिल्म आती है तो फैंस उनके पोस्टर और फोटोज पर दूध चढ़ाते हैं. उनके फिल्म के किरदार के लंबे-चौड़े कटआउट लेकर उसे दूध से नहलाते हैं. कुली की रिलीज से पहले तो एक शख्स ने रजनीकांत की 5 हजार से ज्यादा फोटोज और प्रतिमा पर दूध चढ़ाया है. ये अरुलमिगु श्री रजनी मंदिर में किया गया. फैंस ने रजनीकांत के नाम का मंदिर भी बनाया हुआ है.

फूलों की बारिश करते हैं

कई बार तो फैंस रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले या उसी दिन उनकी फोटोज पर फूलों की बारिश करते हैं और बहुत बड़ी माला भी पहनाते हैं. फैंस का हर बार का स्टाइल कुछ यूनिक होता है.

#WATCH | Tamil Nadu | Actor Rajinikanth's fans break into a dance as they celebrate the release of his film 'Coolie' pic.twitter.com/kk7fKzCrZU — ANI (@ANI) August 14, 2025

सिनेमाघर के बाहर बजाए ढोल-नगाड़े

रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगती है. फैंस साथ में ढोल-नगाड़े लेकर आते हैं और थिएटर के बाहर खूब मस्ती करते हैं. रजनीकांत की फिल्म को लेकर एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं. साथ ही सिनेमाघरों में भी खूब सीटियां बजाई जाती हैं. रजनीकांत की एंट्री पर फैंस दीवाने हो जाते हैं. कुली के लिए भी फैंस ऐसे ही दीवाने हो रहे हैं.