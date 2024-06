संजना जाटव की जीत के जश्न वाले वीडियो की जमकर हो रही तारीफ, अब स्वरा भास्कर का यूं आया रिएक्शन

हमने आपको कांग्रेस की संजना जाटव का एक वायरल डांस वीडियो दिखाया था. ये वीडियो तो पुराना था लेकिन जब उन्होंने राजस्थान के भरतपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता तो चर्चा हर तरफ हो गई और इस वजह से पुराना वीडियो भी इंटरनेट पर शेयर किया जाने लगा. लोग संजना की जीत और जज्बे की तारीफ करने लगे. संजना के इन नए नए फैन्स में एक नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भी शामिल हो गया है. स्वरा ने संजना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ये सबसे ज्यादा दिल खुश करने वाले विजुअल्स थे. एक 25 साल की महिला, दलित और दो बच्चों की मां. कितना कुछ है जश्न मनाने के लिए.

This has been the most heartwarming visuals and verdict of the election results! A 25 year old woman, Dalit and mother of two!! As @arpitachatter said SO MUCH to celebrate! ❤️ https://t.co/TTRgHPAzZ5