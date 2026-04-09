करिश्मा कपूर के बच्चों को लेकर संजय कपूर की मां रानी कपूर का खुलासा, 30,000 करोड़ संपति विवाद के बीच बोलीं- परिवार में चाहे कितनी भी...

बॉलीवुड और बिजनेस फैमिली से जुड़ी कहानियां हमेशा लोगों की दिलचस्पी बढ़ाती हैं, और जब बात रिश्तों की हो तो मामला और भी खास हो जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही खुलासा सामने आया है, जिसमें संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने परिवार के रिश्तों पर खुलकर बात की है. खासतौर पर उन्होंने करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को लेकर जो कहा, वो सुनकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी. ऐसे समय में जब परिवार के अंदर कानूनी विवाद चल रहा है, ये बयान रिश्तों की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है.

रिश्तों में नहीं आई दूरी

रानी कपूर ने साफ तौर पर कहा कि वो संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों से लगातार संपर्क में रहती हैं. उन्होंने बताया कि वो अक्सर बच्चों से मिलती हैं और उनके साथ समय बिताती हैं. उनका कहना है कि परिवार में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, बच्चों के साथ उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहा है.

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परिवार और विवाद साथ-साथ

इस पूरे मामले में एक तरफ जहां परिवार के बीच प्रॉपर्टी और वसीयत को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रानी कपूर का ये बयान बताता है कि निजी रिश्तों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है. करिश्मा के बच्चों के कोर्ट जाने और आरोप लगाने के बाद भी रानी ने अपने रिश्ते को सामान्य बनाए रखा है.

संजय कपूर को लेकर भावुक बयान

इंटरव्यू में रानी कपूर ने अपने बेटे संजय कपूर को याद करते हुए भी कई भावुक बातें कहीं. उन्होंने कहा कि संजय उनके बेहद करीब थे और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे. वो हर जगह अपनी मां को साथ लेकर जाते थे. उनके इस बयान से साफ झलकता है कि मां-बेटे का रिश्ता कितना गहरा था.

परिवार की पूरी कहानी

संजय कपूर की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उनकी पहली शादी डिजाइनर नंदिता महतानी से हुई थी, जो ज्यादा समय तक नहीं चली. इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर से शादी की, जिनसे उन्हें दो बच्चे हैं. बाद में दोनों का तलाक हो गया और संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली.

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