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संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: प्रिया कपूर ने सास रानी कपूर को भिजवाया नोटिस, बोलीं- इन्हें ट्रस्टी पद से हटाओ

संजय कपूर के निधन के बाद से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. जानें मामले से जुड़े लेटेस्ट अपडेट.

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संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: प्रिया कपूर ने सास रानी कपूर को भिजवाया नोटिस, बोलीं- इन्हें ट्रस्टी पद से हटाओ
थमने का नाम नहीं ले रहा संजय कपूर का प्रॉपर्टी विवाद
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नई दिल्ली:

प्रिया कपूर लंबे समय से दिवंगत संजय कपूर की दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके बच्चों से जुड़े एक विरासत विवाद में फंसी हुई हैं. अब RK ट्रस्ट की संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर रानी कपूर के साथ एक और कानूनी लड़ाई का सामना कर रही हैं. RK फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा विवाद तब और बढ़ गया जब प्रिया ने रानी कपूर को ट्रस्टी पद से हटाने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया.

प्रिया कपूर ने रानी कपूर को ट्रस्टी पद से हटाने की मांग की

समाचार एजेंसी ANI से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक प्रिया, जो RK फैमिली ट्रस्ट की ट्रस्टी और लाभार्थी हैं, ने एक नोटिस जारी कर संजय की मां, रानी कपूर को 25 मार्च, 2026 से ट्रस्टी पद से हटा दिया है.

"आपका आचरण ट्रस्ट डीड की शर्तों और एक ट्रस्टी के तौर पर आपके भरोसेमंद कर्तव्यों के उलट है. जैसा कि बताया गया है आपने RK फैमिली ट्रस्ट को भंग करने के लिए एक न्यायिक घोषणा की मांग की है, जिसका उद्देश्य ट्रस्ट की पूरी संपत्ति को उससे अलग करना और सभी निर्धारित संपत्तियों को वापस अपने पास लेना है, साथ ही ट्रस्ट के पिछले सभी कार्यों को रद्द करने की मांग भी की है. अपने निजी फायदे के लिए ट्रस्ट को खत्म करने की ऐसी कोशिश एक ट्रस्टी के तौर पर आपके भरोसेमंद कर्तव्यों का पूरी तरह से उल्लंघन है." प्रिया कपूर ने अपनी सास को भेजे नोटिस में कहा. यह कदम रानी कपूर द्वारा प्रिया को RK फैमिली ट्रस्ट से हटाने का नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है.

एक पहले के नोटिस के अनुसार प्रिया कपूर को संजय कपूर के निधन के बाद, कथित तौर पर 25 जून, 2025 को हुई एक बैठक के बाद ट्रस्टी नियुक्त किया गया था. हालांकि RK फैमिली ट्रस्ट के अस्तित्व और वैधता, साथ ही उसमें संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर फिलहाल दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.

रानी कपूर के प्रिया पर आरोप

रानी कपूर दिवंगत सोना कॉमस्टार के चेयरमैन, संजय कपूर की बुज़ुर्ग मां हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि उनकी बहू, प्रिया कपूर ने जून 2025 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद, एक "फर्जी" फैमिली ट्रस्ट का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया. उन्होंने ट्रस्ट को रद्द करने और परिवार की विरासत की सुरक्षा की मांग की है.

प्रिया कपूर का ननद मंदिरा कपूर के साथ भी चल रहा विवाद

रानी कपूर के अलावा, प्रिया का मंदिरा कपूर के साथ भी कानूनी विवाद चल रहा है. उन्होंने मंदिरा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो फैलाने का आरोप लगाया गया है जिनमें उनके खिलाफ "झूठे आरोप" लगाए गए थे. कथित तौर पर इसका मकसद "सामाजिक बहिष्कार" करना था. इसके अलावा, संपत्ति के बंटवारे को लेकर करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ भी उनका विवाद चल रहा है.

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