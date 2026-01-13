Border 2 के इवेंट पर छलका सुनील शेट्टी का दर्द, बोले- लोगों को लगता है सुनील शेट्टी का बेटा है इसे तो...

मुंबई में फिल्म ‘बॉर्डर 2' के गीत ‘ऐ जाते हुए लम्हों का' का म्यूजिक लॉन्च किया गया. यह कार्यक्रम मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर के यूएस क्लब में सेना के जवानों और उनके परिवारों के बीच आयोजित हुआ, जिसने इस आयोजन को खास और भावुक बना दिया. इस म्यूजिक लॉन्च में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे अभिनेता सुनील शेट्टी, जो अपने बेटे आहान शेट्टी को सपोर्ट करने पहुंचे थे. इसकी एक अहम वजह यह भी रही कि सुनील शेट्टी 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर' का हिस्सा रह चुके हैं.

सुनील शेट्टी बोले- मैं आपका कर्जदार हूं

इसी मौके पर सुनील शेट्टी ने आहान शेट्टी और फिल्म को लेकर कहा, "यह उसकी दूसरी फिल्म है. इतनी बड़ी फिल्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यह बहुत ही जिम्मेदारी वाली फिल्म है. जब आहान यह फिल्म कर रहा था, तभी मैंने उससे कहा था कि आहान, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह बात याद रखना. अगर देश के बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगर आज देश प्रगति के लिए जाना जाता है तो भारत देश अपने साहस के लिए भी जाना जाता है और यह साहस हमें हमारी सेना के जवान देते हैं. इसलिए मैं दिल से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. मैंने आहान से सिर्फ यही कहा कि जो भी करो, दिल से करो. इसी वजह से मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा. मैं ‘धन्यवाद' शब्द नहीं कहना चाहता, मैं खुद को आपका ऋणी मानता हूं."

अहान शेट्टी ने बहुत कुछ झेला- सुनील शेट्टी

आहान शेट्टी के करियर और संघर्ष को लेकर सुनील शेट्टी ने आगे कहा, "उसकी पहली फिल्म के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया था. आप जानते हैं हमारी जिंदगी में हमेशा उथल-पुथल रहती है. लोगों को लगता है कि यह सुनील शेट्टी का बेटा है, इसे तो बहुत आसानी से काम मिल जाता होगा. लेकिन कहीं न कहीं उसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है. मुझे बहुत खुशी है कि उसे ‘बॉर्डर' जैसी फिल्म मिली. इससे बेहतर फिल्म किसी कलाकार को नहीं मिल सकती. मैं बस यही दुआ करता हूं कि उसने इस फिल्म के साथ न्याय किया हो और यह फिल्म हम सभी के लिए अच्छा करे. बहुत-बहुत धन्यवाद और हां मैं जेपी जी को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने मुझे मौका दिया था और आज आहान भी इसी वजह से इस फिल्म का हिस्सा है."

अनुराग सिंह की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म

‘बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जो इससे पहले ‘जुग जुग जियो' और ‘केसरी' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. ‘बॉर्डर 2' को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आएंगे. हालांकि इस म्यूजिक लॉन्च में वरुण धवन और सनी देओल दोनों मौजूद नहीं थे.

23 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

फिल्म ‘बॉर्डर 2' को गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.