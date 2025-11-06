सुलक्षणा पंडित की अधूरी लव स्टोरी, संजीव कुमार ने इस हीरोइन की वजह से तोड़ा था इनका दिल, दोनों ने जिंदगी भर...

बॉलीवुड के इतिहास में कई अधूरी मोहब्बतों की कहानियां हैं, लेकिन संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित की दास्तान सबसे भावुक मानी जाती है. यह सिर्फ एकतरफा प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया.

शुरुआत फिल्मी सेट से हुई थी

सत्तर के दशक में जब सुलक्षणा पंडित अपनी फिल्मों और गानों से नाम कमा रही थीं, उसी दौरान उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई. उनकी गंभीरता, सादगी और गहराई ने सुलक्षणना को पहली ही मुलाकात में आकर्षित कर लिया. दोनों कई कार्यक्रमों में साथ दिखे और उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ.

संजीव कुमार का इंकार

एक समय ऐसा आया जब सुलक्षणा ने खुलेआम संजीव कुमार से शादी का प्रस्ताव रखा. लेकिन अभिनेता ने बड़ी विनम्रता से यह रिश्ता ठुकरा दिया. सूत्रों के मुताबिक, संजीव कुमार का दिल पहले ही हेमा मालिनी के लिए धड़क चुका था. उनका वो प्यार भी अधूरा रह गया था, और वे कभी उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए. शायद इसी वजह से उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया. सुलक्षणा के प्रति सम्मान और स्नेह होने के बावजूद, उन्होंने ‘ना' कह दिया — क्योंकि वे किसी को अधूरी उम्मीद नहीं देना चाहते थे.

सुलक्षणा की तन्हाई भरी जिंदगी

संजीव कुमार के इंकार के बाद सुलक्षणा का दिल टूट गया. उन्होंने कभी शादी नहीं की और संगीत को ही अपनी जिंदगी बना लिया. धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और एक शांत, एकांत जीवन जीने लगीं. करीबी लोग कहते हैं कि उन्होंने उम्रभर संजीव कुमार को अपने जीवन का “एकमात्र प्यार” माना.