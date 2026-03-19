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सुबेदार में अनिल कपूर के गुस्से को आवाज बना गया ‘लल्ला’, रोहन-विनायक का बैकग्राउंड स्कोर बना फिल्म की जान

म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी रोहन उत्पत और विनायक साल्वी, जिन्हें संगीत जगत में रोहन-विनायक म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है, हाल ही में रिलीज़ हुई अनिल कपूर स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म ‘सुबेदार’ के लिए बनाए गए अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर और हाई-एनर्जी ट्रैक ‘लल्ला’ को लेकर दर्शकों से मिल रही जबरदस्त सराहना से बेहद उत्साहित हैं.

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सुबेदार में अनिल कपूर के गुस्से को आवाज बना गया ‘लल्ला’, रोहन-विनायक का बैकग्राउंड स्कोर बना फिल्म की जान

म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी रोहन उत्पत और विनायक साल्वी, जिन्हें संगीत जगत में रोहन-विनायक म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है, हाल ही में रिलीज हुई अनिल कपूर स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म ‘सुबेदार' के लिए बनाए गए अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर और हाई-एनर्जी ट्रैक ‘लल्ला' को लेकर दर्शकों से मिल रही जबरदस्त सराहना से बेहद उत्साहित हैं. सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ‘लल्ला' गाने को मशहूर गायक विशाल ददलानी ने अपनी दमदार आवाज दी है. अपने गहन और कच्चे संगीत अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले इस जोड़े ने फिल्म के बढ़ते मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक तीव्रता को दर्शाने वाला एक अलग ही साउंडस्केप तैयार किया है. खास तौर पर ‘लल्ला' गाना फिल्म की रोमांचक एक्शन कहानी को और प्रभावशाली बनाता है.

फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर ‘सुबेदार' के तनावपूर्ण माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाता है. रोहन-विनायक ने यहां पारंपरिक मधुर धुनों की बजाय साउंड-ड्रिवन अप्रोच अपनाई है. उन्होंने टेक्सचर्ड साउंड डिजाइन, इंडस्ट्रियल टोन और एटमॉस्फेरिक सिंथ लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए अनिल कपूर के किरदार की बेचैन मानसिक स्थिति को उभारने की कोशिश की. पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा के बजाय इस जोड़ी ने कई अनोखी ध्वनियों के साथ प्रयोग किया, जिनमें मैकेनिकल टेक्सचर, घड़ी की टिक-टिक, वर्कशॉप जैसे वातावरण की आवाज़ें और ड्रिलिंग इफेक्ट्स शामिल हैं. इन सभी ध्वनियों को बेहद सोच-समझकर संगीत में पिरोया गया है ताकि कहानी का तनाव और प्रभाव बढ़ सके.

इस गहन साउंडस्केप के साथ फिल्म का खास गाना ‘लल्ला' भी है, जो फिल्म के एक अहम एक्शन सीक्वेंस के दौरान सामने आता है. यह गीत मजबूत वाद्ययंत्रों और दमदार स्ट्रिंग सेक्शनों के साथ रॉक-ग्रंज ऊर्जा पर आधारित है. गाना मुख्य किरदार के भीतर सुलग रहे गुस्से और भावनात्मक घावों को दर्शाता है- बाहरी तौर पर शांत, लेकिन भीतर से उफनता हुआ. संगीतकारों ने स्कोर के ऑर्केस्ट्रा हिस्सों में लाइव स्ट्रिंग सेक्शन का इस्तेमाल किया, जिसमें सेलो की ध्वनि विशेष रूप से प्रमुख है. इससे संगीत में गहराई और प्रामाणिकता आई है. स्थानीय लोक-शैली के शब्दों और विशाल ददलानी की ताकतवर आवाज़ के साथ यह गीत धीरे-धीरे एक शांत टकराव से शुरू होकर तीव्र संगीत विस्फोट में बदल जाता है, जो फिल्म की पहचान बन चुका है.

फिल्म से जुड़ने के बारे में बताते हुए रोहन उत्पत ने कहा, “सुरेश के साथ हमारी दोस्ती और पेशेवर रिश्ता एक दशक से भी ज्यादा पुराना है. उसी भरोसे और समझ के चलते हमें ‘सुबेदार' का हिस्सा बनने का मौका मिला. जब उन्होंने हमें फिल्म की कहानी सुनाई, तभी से उनके दिमाग में इसके संगीत की स्पष्ट कल्पना थी- कुछ कच्चा, तीखा और हमारे पहले किए गए अपेक्षाकृत मधुर काम से बिल्कुल अलग.”

उन्होंने आगे बताया, “दिलचस्प बात यह है कि ‘सुबेदार' की थीम 2024 में फिल्म के टीजर रिलीज होने से कई महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी, जो बाद में पूरे बैकग्राउंड स्कोर की बुनियाद बनी. इस फिल्म में हमें सबसे खास लगा संगीत की बारीकियों पर काम करना- ऐसी ध्वनियां तैयार करना जो तनाव पैदा करें और ऐसे पल बनाना जहां संगीत दृश्य के साथ सांस लेता हुआ महसूस हो.”

वहीं ‘लल्ला' गाने के बारे में विनायक साल्वी कहते हैं, “इस गीत का उद्देश्य किरदार के भीतर के भावनात्मक विस्फोट को सामने लाना था. ‘लल्ला' पारंपरिक गाने जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है मानो किरदार खुद संगीत के ज़रिये अपनी बात कह रहा हो. इसमें दबा हुआ गुस्सा और ऊर्जा साफ झलकती है. हमें संगीत का एक प्रारंभिक विचार दिया गया था, लेकिन सुरेश ने हमें गीत और बैकग्राउंड स्कोर दोनों में खुलकर प्रयोग करने की आज़ादी भी दी. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किरदार की भावनात्मक उथल-पुथल कृत्रिम न लगे, बल्कि पूरी तरह स्वाभाविक महसूस हो.”

उन्होंने आगे कहा, “जब विशाल ददलानी इस गाने से जुड़े और उन्होंने अपनी आवाज़ और अंदाज़ से इसे सजाया, तो गाने की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई. यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि ‘लल्ला' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और म्यूज़िक चार्ट्स में भी शीर्ष स्थान पर है. दर्शकों से मिल रहा इतना प्यार हमारे लिए बेहद खास है.” रोहन-विनायक म्यूज़िक की यह जोड़ी फिल्म और संगीत जगत में अपने विविध काम के लिए जानी जाती है. उन्होंने ‘नील बट्टे सन्नाटा', ‘सरकार 3', ‘तारला', ‘लूटकेस' और ‘102 नॉट आउट' जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है. इसके अलावा वे वेब सीरीज़ ‘ब्रेकपॉइंट' और मराठी फिल्मों ‘डोक्याला शॉट', ‘हब्बादी' और ‘आपडी ठापडी' में भी अपना संगीत दे चुके हैं. इन परियोजनाओं के ज़रिये उन्होंने अलग-अलग संगीत शैलियों को तलाशने का लगातार प्रयास किया है.

अब ‘सुबेदार', जो इस समय अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, के साथ रोहन-विनायक ने एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है. उन्होंने ऐसा प्रभावशाली संगीत तैयार किया है जो फिल्म की तीव्रता को और मजबूत बनाता है और उसे एक अलग ध्वनि पहचान देता है.

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