सोनू निगम का 27 साल पुराना गाना, हाथ में जलता दिया लेकर मां शेरावाली के चरणों में पहुंचे थे अक्षय कुमार, फैंस आज भी सॉन्ग सुन कहते हैं- जय माता दी

90 के दशक के जाने माने सिंगर्स की लिस्ट में सोनू निगम का नाम भी आता है, जिनके रोमांटिक गानों ने फैंस के दिलों में जगह बनाई. लेकिन केवल रोमांस ही नहीं माता की भक्ति के गानों को भी सोनू निगम ने आवाज दी है, जिसमें एक 27 साल पुराना गाना भी है. इस गाने में सोनू निगम की आवाज का जादू तो चला ही. लेकिन हाथ में दिया लेकर मां शेरावाली को पुकारते हुए अक्षय कुमार ने फैंस का दिल जीत लिया. इस गाने को आज भी फैंस सुनते हैं और जय माता दी कहते हैं. वहीं नवरात्रि में तो यह गाना खूब सुनाई देता है.

सोनू निगम का 27 साल पुराना मातारानी का गाना

सोनू निगम ने 1992 में अपना गाना ओ आसमान वाले से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदी समेत कई भाषाओं में गाने गाए. इसी में 27 साल पुराना गाना भी है, जो 1999 में आई फिल्म आरजू का है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सैफ अली खान और माधुरी दीक्षित अहम किरदार में नजर आए थे. जबकि गाना जय माता दी जय माता दी अक्षय कुमार पर फिल्माया गया था.

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हाथ में माता की जोत लिए अक्षय कुमार

जय माता दी जय माता दी गाने को अनु मलिक ने कंपोज किया था. बल्कि आनंद बख्शी ने कंपोज किए थे. इस गाने को विजय खन्ना यानी अक्षय कुमार पर तब फिल्माया गया था. जब उसे पता चलता है कि पूजा (माधुरी दीक्षित) ने अमर (सैफ अली खान) से शादी कर ली है. इसके बाद वह हाथ में माता की जोत लिए मां शेरावाली की शरण में जाता है.

जय माता दी गाने के बोल

हे माई मेरी सच्चियां,

जोता वाली माता,

तेरी सदा ही जय.

ओ मां, मेरी मां…

दुनिया से दूर जा रहा हूं,

मैं तेरे पास आ रहा हूं,

दुनिया से दूर जा रहा हूं,

मां मैं तेरे पास आ रहा हूं.

नवरात्रि के मौके पर यह गाना सुनने को जरुर मिलता है. वहीं सोशल मीडिया पर यह गाना सुनने वाले कमेंट सेक्शन में अक्षय कुमार की तारीफ के साथ साथ जय माता दी लिखना नहीं भूलते.

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