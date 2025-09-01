महेश भट्ट से शादी के बाद इस एक्ट्रेस को काम मिलना हो गया था बंद, बोली- लोग कहते थे वो तो फलां की पत्नी है...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनी राजदान ने फिल्म इंडस्ट्री के बदलते डायनैमिक्स और इसकी चुनौतियों से जूझते अपने सफर के बारे में खुलकर बात की है. न्यूज18 शोशा के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनके करियर पर क्या असर पड़ा और कैसे यह इंडस्ट्री इतने साल में महिलाओं के लिए बदल गई है. राजदान ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, "मैं इसी इंडस्ट्री में पली-बढ़ी हूं. जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं बहुत अच्छा कर रही थी और फिर अचानक मेरी शादी हो गई. उसके बाद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था."

उन्होंने बताया कि कैसे शादी के बाद उन्हें अनएक्सपेक्टेड झटके लगे जैसा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. लोग उनसे एक्टिंग जारी रखने की जरूरत पर सवाल उठाने लगे. राजदान ने याद करते हुए कहा, "मुझे कहीं से यह रिस्पॉन्स मिला कि अब वह फलां की पत्नी हैं तो उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत गुस्सा आया!"

यह सूखा दौर आखिरकार तब खत्म हुआ जब उन्हें ऐतिहासिक टेलीविजन सीरीज 'बुनियाद' में कास्ट किया गया. उन्होंने कहा, "लेकिन फिर, सौभाग्य से, 'बुनियाद' बना और उसके बाद, मुझे कुछ बहुत अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिला."

आज के समय को देखते हुए राजदान ने महिलाओं के लिए एक ज्यादा कम्फर्टेबल माहौल बनाने में हुई प्रोग्रेस को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि पहले के दशकों के अलग अब एक्ट्रेसेज को पर्सनल कॉम्प्रोमाइज के प्रेशर के बिना अपने करियर को आकार देने की आजादी मिलती है.

फिर भी राजदान ने स्वीकार किया कि उनकी व्यक्तिगत पहचान अक्सर उनके पारिवारिक संबंधों के कारण दब जाती है. उन्होंने कहा, "मेरे पूरे जीवन में, अब भी, मुझे किसी और की ही तरह देखा जाता रहा है." बता दें कि

सोनी राजदान का नया शो 'बर्ड्स ऑफ पैराडाइज' फिलहाल प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. इसमें सबा आजाद भी हैं और इसे दानिश रेंजू ने डायरेक्ट किया है.