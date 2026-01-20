विज्ञापन

5000 करोड़ के मालिक हैं सोनम कपूर के पति, चलाते हैं तीन बिजनेस, फिल्मी दुनिया से नहीं कोई कनेक्शन

सोनम कपूर की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैन्स को काफी हैरान किया है. प्रेग्नेंसी के दौरान उन्होंने अपने लेडी बॉस लुक से सभी को इम्प्रेस किया.

Read Time: 3 mins
Share
5000 करोड़ के मालिक हैं सोनम कपूर के पति, चलाते हैं तीन बिजनेस, फिल्मी दुनिया से नहीं कोई कनेक्शन
सोनम कपूर का प्रेग्नेंसी फोटोशूट
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही इस बात की जानकारी दी थी. सोमवार को अभिनेत्री ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शानदार तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. शेयर की गई तस्वीरों में सोनम काले रंग के आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने क्रॉप टॉप पहना है, जिसके साथ लंबी स्कर्ट और ऊपर से कोट डाला हुआ है. लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने काला बैग भी लिया है. पोस्ट कर सोनम ने लिखा, "मम्मा का डे आउट इवेंट के लिए तैयार."

2022 में पहली बार बनी थीं मां

इंस्टाग्राम पर सोनम का लुक काफी आकर्षक लग रहा है, वे प्रेग्नेंसी के दौरान भी फैशन को बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं और कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं. बता दें कि सोनम ने अपनी प्रेगनेंसी की आधिकारिक घोषणा कुछ समय पहले ही की थी. सोनम और आनंद आहूजा ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में अपने रिलेशनशिप की घोषणा की थी और साल 2018 में शादी की थी और 2022 में बेटे वायु का स्वागत किया था. अब तीन साल बाद यह कपल फिर से माता-पिता बनने वाले हैं. उनके परिवार में एक और सदस्य आने वाला है, जिससे घर में खुशियां दोगुनी हो गई हैं.

सोनम ने आखिरी बार 2023 की एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' में काम किया था, जो 2011 की कोरियाई फिल्म का रीमेक थी. फिल्म में सोनम ने एक अंधी पूर्व पुलिस अधिकारी की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो एक सीरियल किलर का पीछा करती है और अपनी दृष्टि खोने के बाद उसके साथ एक जानलेवा चूहे-बिल्ली का खेल खेलती है. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी.

सोनम की आने वाली फिल्म

अब वे जल्द ही अपकमिंग फीचर फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी. फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा. यह फिल्म अनुजा चौहान के एक उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो उभरते राजनेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं.

आनंद आहूजा की नेटवर्थ

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में शादी की थी. फिल्म इंडस्ट्री से दूर आनंद एक बिजनेसमैन हैं. आनंद आहूजा शाही एक्सपोर्ट्स, Bhaane नाम का एक क्लोदिंग ब्रैंड और स्नीकर रिटेलर  VegNonVeg के को-फाउंडर है. इन सब बिजनेस से उनकी कुल नेटवर्थ करीब 4500 से 5000 करोड़ के बीच बताई जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonam Kapoor, Sonam Kapoor Pregnancy Photoshoot, Sonam Kapoor Pregnancy, Sonam Kapoor Second Baby, Sonam Kapoor Son, Sonam Kapoor Husband, Sonam Kapoor Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com