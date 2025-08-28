विज्ञापन

सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' में जादू टोना करती दिखीं शिल्पा शिरोडकर, फर्स्ट लुक देख फैंस ने दिए रिएक्शन

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म 'जटाधरा' में शिल्पा शिरोडकर भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. मेकर्स ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने मूवी से अभिनेत्री के किरदार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया.

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म में दिखेंगी शिल्पा शिरोडकर
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म 'जटाधरा' में शिल्पा शिरोडकर भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. मेकर्स ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने मूवी से अभिनेत्री के किरदार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया. इस पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर एक जादू-टोना करने वाली महिला के रूप में हवन कुंड के सामने बैठी दिख रही हैं. उनके किरदार का नाम शोभा होगा. अपने किरदार के बारे में शिल्पा शिरोडकर ने कहा, "मैं जटाधरा का हिस्सा बनकर बेहद खुश और रोमांचित हूं. यह एक ऐसी फिल्म है, जो दर्शकों को निश्चित रूप से एक अलौकिक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी. अविश्वसनीय और अद्भुत दृश्यों के साथ यह एक ऐसी कहानी है, जो निश्चित रूप से आप सभी पर गहरा प्रभाव डालेगी".

शिल्पा शिरोडकर ने कहा, "फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के साथ काम करना बेहद आनंददायक रहा है. एक निर्माता के रूप में वह सीन और छोटी-छोटी बारीकियों के प्रति बेहद समर्पित हैं. फिल्म में मेरा किरदार शोभा काफी शक्तिशाली है. यह बहुत जटिल और दिलचस्प है. मैंने इस किरदार को जीवंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मैं उस समय के लिए उत्साहित हूं, जब लोग फिल्म देखेंगे."

अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित फिल्म ‘जटाधरा' में शिल्पा शिरोडकर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, सुधीर बाबू और रवि प्रकाश अहम किरदार निभाते दिखेंगे. फिल्म में कमाल के वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. इस साल के आखिर में इसे रिलीज करने की प्लानिंग है. फिलहाल इसकी रिलीज डेट तय नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर अगले महीने आ सकता है.

मार्च में ही सोनाक्षी सिन्हा ने इसकी शूटिंग का दूसरा शेड्यूल खत्म किया था. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी थी. ‘रुस्तम' के बाद 'जटाधरा' प्रेरणा अरोड़ा की जी स्टूडियो के साथ दूसरी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने ‘पैडमैन', ‘परी', और ‘बत्ती गुल मीटर चालू' जैसी फिल्में बनाई हैं.

