PHOTOS: इंस्टाग्राम पर शोभिता ने मसाला पीसते, खाना बनाते फोटो की शेयर तो पति ने कसा तंज, बोले- इंतजार है...

नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं. दोनों किसी न किसी वजह से लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार फिर दोनों की मस्ती भारी नोंकझोंक फैंस को एंटरटेन कर रही है. दरअसल हाल ही में शोभिता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो किचन में मसाले पीसती नजर आ रही हैं. उन्होंने इसे 'ह्यूमन स्किल' बताते हुए बड़ी शान से फ्लॉन्ट किया. लेकिन असली मजा तो तब आया, जब नागा चैतन्य ने चुटकी लेते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा- 'इस हुनर का स्वाद चखने का इंतजार है.' ये मजाकिया तंज देखते ही फैंस भी हंसी से लोटपोट हो गए और कमेंट बॉक्स में हंसी वाले इमोजी और फनी रिएक्शंस की झड़ी लगा दी.

पहले भी कर चुके हैं मजेदार खुलासा

ये पहली बार नहीं है जब नागा चैतन्य ने शोभिता की कुकिंग पर सवाल उठाए हों. एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि दोनों में से बेहतर कुक कौन है, तो दोनों ने साफ कहा कि किचन में उनकी जोड़ी जीरो है. हालांकि, शोभिता ने प्यार भरे अंदाज में बताया कि नागा रोज रात उनके लिए हॉट चॉकलेट बनाते हैं. लेकिन नागा ने तुरंत कहा- 'ये कुकिंग नहीं है, ये तो बस बेसिक ह्यूमन स्किल है, जो तुम्हें नहीं आती'. उनके इस जवाब पर इंटरव्यू का माहौल भी ठहाकों से गूंज उठा था.

फैंस बोले- घर पर बना दो बिरयानी

सोशल मीडिया पर नागा चैतन्य के कमेंट के बाद फैंस भी दोनों की खींचाई करने लगे. किसी ने लिखा- चैतू भाई, आपके लिए स्पेशल बिरयानी कब बनेगी? तो किसी ने मजे लेते हुए कहा- शोभिता इंस्टाग्राम पर ही किचन क्वीन हैं. वहीं कई फैंस ने इस नोकझोंक को 'कपल गोल्स' बताते हुए ढेर सारा प्यार भी लुटाया.

शादी में छाई थी शोभिता की रॉयल झलक

दिसंबर 2024 में हुई नागा चैतन्य और शोभिता की शादी किसी फिल्मी सेट से कम नहीं थी. हैदराबाद में हुई इस ग्रैंड वेडिंग में तमिल-ब्राह्मण परंपराओं को फॉलो किया गया, जो पूरे आठ घंटे तक चली. सोभिता उस दिन सचमुच देवी लक्ष्मी जैसी लग रही थीं.