असली घटनाओं से प्रेरित 'सिराई' की कहानी, लेखक बोले- 'जिन दो लोगों पर फिल्म आधारित है, उन्हें सिर्फ मैंने देखा है'

तमिल सिनेमा में इन दिनों फिल्म 'सिराई' काफी चर्चा में है। यह फिल्म न सिर्फ अपराध और कानून की दुनिया को जोड़ती है, बल्कि इंसानियत भावनाओं और मजबूरियों को भी गहराई से सामने लाती है। फिल्म की कहानी निर्देशक तमीज ने लिखी है, जबकि इसका निर्देशन सुरसुवा प्रिंसेस ने किया है। फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में तमीज ने कहानी से जुड़े कई अहम और सितारे वाले खुलासे किए। उन्होंने प्री-रिलीज इवेंट के दौरान कहा, "जिस सच्ची घटना 'सिराई' पर आधारित है, उससे जुड़े दो लोगों को सिर्फ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक बार पुलिस की नौकरी की और करीब 500 बार की सजा को कोर्ट ले गया और वापसी की जिम्मेदारी भी दिखाई। इसी दौरान मैंने उन दो लोगों को देखा, जिंदगी से प्रेरित होकर यह कहानी लिखी।"

उन्होंने कहा, ''जब मैं कहानी लिख रहा था तो मेरी नजर उन लोगों के सामने बार-बार आ रही थी. फिल्म के बाद अब मेरे जहान में उन लोगों की जगह कलाकारों के चेहरे बस गए हैं। फिल्म को इतनी गहराई से बनाया गया है कि अब मुझे सिर्फ उस एक्टर का किरदार याद आता है, जो ये किरदार निभाते हैं।''फिल्म के टेलिकॉम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। टेलीकॉम के शुरुआती अभिनेता विक्रम प्रभु से होते हैं, जो एक टेलीकॉम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके काम को जेल से और कोर्ट कोर्ट से जेल में सुरक्षित रखना है। उन्हें शिवगंगा कोर्ट ले जाने की जिम्मेदारी एक कैदी अब्दुल रऊफ को दी जाती है, जिसका मुख्य किरदार अभिनेता एलके हैं। कुमार अक्षय ने पोस्ट किया है. विक्रम प्रभु के दो अन्य साथियों के साथ कैदी को लेकर रौनक बनी हुई है।