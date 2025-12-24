विज्ञापन

असली घटनाओं से प्रेरित 'सिराई' की कहानी, लेखक बोले- 'जिन दो लोगों पर फिल्म आधारित है, उन्हें सिर्फ मैंने देखा है'

तमिल सिनेमा में इन दिनों फिल्म 'सिराई' काफी चर्चाओं में है. यह फिल्म न सिर्फ अपराध और कानून की दुनिया को दिखाती है, बल्कि मानवीय भावनाओं और मजबूरी को भी गहराई से सामने रखती है.

असली घटनाओं से प्रेरित 'सिराई' की कहानी
नई दिल्ली:

तमिल सिनेमा में इन दिनों फिल्म 'सिराई' काफी चर्चा में है। यह फिल्म न सिर्फ अपराध और कानून की दुनिया को जोड़ती है, बल्कि इंसानियत भावनाओं और मजबूरियों को भी गहराई से सामने लाती है। फिल्म की कहानी निर्देशक तमीज ने लिखी है, जबकि इसका निर्देशन सुरसुवा प्रिंसेस ने किया है। फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में तमीज ने कहानी से जुड़े कई अहम और सितारे वाले खुलासे किए। उन्होंने प्री-रिलीज इवेंट के दौरान कहा, "जिस सच्ची घटना 'सिराई' पर आधारित है, उससे जुड़े दो लोगों को सिर्फ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक बार पुलिस की नौकरी की और करीब 500 बार की सजा को कोर्ट ले गया और वापसी की जिम्मेदारी भी दिखाई। इसी दौरान मैंने उन दो लोगों को देखा, जिंदगी से प्रेरित होकर यह कहानी लिखी।"

उन्होंने कहा, ''जब मैं कहानी लिख रहा था तो मेरी नजर उन लोगों के सामने बार-बार आ रही थी. फिल्म के बाद अब मेरे जहान में उन लोगों की जगह कलाकारों के चेहरे बस गए हैं। फिल्म को इतनी गहराई से बनाया गया है कि अब मुझे सिर्फ उस एक्टर का किरदार याद आता है, जो ये किरदार निभाते हैं।''फिल्म के टेलिकॉम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। टेलीकॉम के शुरुआती अभिनेता विक्रम प्रभु से होते हैं, जो एक टेलीकॉम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके काम को जेल से और कोर्ट कोर्ट से जेल में सुरक्षित रखना है। उन्हें शिवगंगा कोर्ट ले जाने की जिम्मेदारी एक कैदी अब्दुल रऊफ को दी जाती है, जिसका मुख्य किरदार अभिनेता एलके हैं। कुमार अक्षय ने पोस्ट किया है. विक्रम प्रभु के दो अन्य साथियों के साथ कैदी को लेकर रौनक बनी हुई है।

इसके बाद टेलिकॉम में एक अनोखा दृश्य दिखाया गया है, जहां अब्दुल पुलिस से गुजरात ने कहा है कि उसे बस स्टैंड से कोर्ट तक हथकड़ी न दी जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोप में हथकड़ी चलाने के नियम बताए गए हैं। अपराध करने से पहले इन सभी बातों के बारे में बताया जाना चाहिए। इस कहानी में तनाव बढ़ता नजर आता है। टैब और गंभीर मोड़ ले लील लीप है, जब पता चलता है कि अब्दुल की जिंदगी उसकी प्रेमिका और घरेलू लैंडमार्क की वजह से उलझी हुई है। इसके बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. 'सिराई' क्रिसमस के मौके पर गुरुवार को सुपरस्टार में रिलीज होने जा रही है।

