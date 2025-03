सचिन या विराट नहीं बल्कि इस क्रिकेटर के फैन हैं सलमान खान, आईपीएल से पहले सिकंदर ने कहा- जेंटलमैन गेम को...

22 जनवरी 2025 से इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत होने वाली है. इस महा लीग में 20-20 क्रिकेट के साथ ही ग्लैमर का तड़का भी खूब लगता है. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी इस लीग को देखने के लिए आते हैं और इसके फैन बॉलीवुड के भाईजान और सिकंदर सलमान खान (Salman Khan) भी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनके फेवरेट क्रिकेटर कौन हैं, जिन्हें उन्हें क्रिकेट खेलते देखना पसंद है और इन्होंने जेंटलमैन गेम को दोबारा जेंटलमैन बनाया हैं.

#SalmanKhan ???? "Mujhe unki personality bohot pasand hai" - When a Bollywood star hails Captain Cool, you know it's MS Dhoni, ???????????? ???????????? ????????????, ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????????! ????



Get ready to watch #Thala in action again! ????#IPLonJioStar ???? SEASON OPENER #KKRvRCB… pic.twitter.com/9zszS2Rfpk