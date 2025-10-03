मौत की अफवाह ने इस सिंगर से छीना काम, अब जी रहा है गुमनाम जिंदगी, कभी राज कपूर के लिए गाने थे सुपरहिट गाने

'झूठ बोले कौवा काटे' गाना तो सभी को याद होगा, क्योंकि ये गाना, गाने के साथ-साथ कहावत भी बन गया. गाने में डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. इस सॉन्ग को सिंगर और एक्टर शैलेंद्र सिंह ने गाया है. सिंगर शनिवार को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं. शैलेंद्र सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई के पंजाबी परिवार में हुआ. सिंगर ने मुंबई से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की और शास्त्रीय संगीत भी सीखा. शैलेंद्र सिंह पहले एक्टर बनना चाहते थे और इसी पेशे को आगे बढ़ाने के लिए सिंगर ने पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में एडमिशन लिया. अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक्टर को राज कपूर की फिल्म 'बॉबी' में गाने का मौका मिला. फिल्म 'बॉबी' बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई थी.

शैलेंद्र सिंह ने राज कपूर की फिल्म में गाने के बाद ही एक्टर बनने का सपना छोड़ प्लेबैक सिंगिंग करने का फैसला किया. सिंगर का मानना था कि राज कपूर को सिंगिंग का बहुत ज्ञान था, ऐसे में उनको चुनने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो खास है. शैलेंद्र सिंह ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए. सिंगर के 'मैं शायर तो नहीं', 'हम आपके हैं कौन', 'तेरी रब ने बना दी जोड़ी', 'मने तुमको देखा', 'हम तुम एक कमरे में बंद हो', 'आया मौसम दोस्ती का', और 'तुमको मेरे दिल ने पुकारा' जैसे गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन सिंगर की बिगड़ी तबीयत ने उनकी सारी मेहनत और करियर पर पानी फेर दिया.

साल 1994 में डायबिटीज की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और खबरें आने लगीं कि उनका निधन हो गया. सिंगर के निधन की खबरें अफवाह थी, लेकिन उन्हीं अफवाहों ने सिंगर का करियर खराब कर दिया. एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि निधन की अफवाहों की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया. इतने हिट गाने देने के बाद भी सिंगर गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं.