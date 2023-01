जानते हैं शाहरुख खान को पहली फिल्म 'दीवाना' के लिए मिली थी कितनी फीस और कितने में खरीदा था मन्नत

शाहरुख की पहली फिल्म और फीस | Shah Rukh Khan Salary for Debut Movie Deewana

दिल्ली के रहने वाले शाहरुख खान ने 1992 में 'दीवाना' फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखा. फिल्म में दिव्या भारती के साथ वह नजर आए और छा गए. आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को कितनी फीस मिली थी? शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें दीवाना फिल्म के लिए लगभग चार लाख रुपये मिले थे. 1992 में एक फिल्म के लिए चार लाख रुपये की फीस लेने वाले शाहरुख खान अब 100 करोड़ रुपये तक का सफर तय कर चुके हैं.

इतने करोड़ में खरीदा था मन्नत| How much did Shah Rukh Khan pay for Mannat?

फैन्स को जितनी पसंद शाहरुख खान की एक्टिंग है, उतना ही पसंद वह उनके बंगले को भी करते हैं. तभी तो मन्नत के सामने फोटो खिंचवाने वाले उनके फैन्स का तांता लगा रहता है. शाहरुख खान ने विला वियना को 2002 में खरीदा था. यह उन्होंने 13.32 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसकी आज कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस तरह उन्होंने यहां अपना आलीशान आशियाना बनाया.