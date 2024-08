Saripodhaa Sanivaaram Review: मां, कसम, शनिवार और इंसाफ, जानें कैसी है एक्शन थ्रिलर सारिपोधा शनिवारम, पढ़ें ट्विटर रिव्यू

Saripodhaa Sanivaaram Twitter Review: साउथ में एकदम नए कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनती हैं. इनमें कहानी का सूत्र कुछ इस तरह पकड़ा जाता है जो अनकहा और अनसुना होता है. ऐसी ही एक फिल्म सारिपोधा शनिवारम रिलीज हो गई है. फिल्म में नानी और एस.जे. सूर्या जैसे शानदार कलाकार हैं. सारिपोधा शनिवारम का प्रीमियर पहले ही अमेरिका में हो चुका है और भारत में 29 अगस्त को सुबह पहला शो लोगों को देखने को मिला. इस फिल्म को विवेक ऐतरेय ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में नानी सूर्या के किरदार में हैं, जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है. लेकिन अपनी मां से मरने से पहले वादा करता है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, लेकिन शनिवार के दिन अन्याय के शिकार लोगों को न्याय दिलाएगा. इस बीच फुल ऑन एक्शन ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को देखकर दर्शकों का रिएक्शन कैसा रहा चलिए हम आपको बताते हैं.



सारिपोधा शनिवारम सोशल मीडिया रिव्यू

ट्विटर पर नानी ने अपनी फिल्म का प्रीमियम देखने के बाद पोस्ट किया मेरा शो पूरा हो गया, हमारा शो कल से शुरू होगा. इसके बाद नेटीजंस ने ढेर सारे कमेंट्स करना शुरू कर दिया और उनकी फिल्म को लेकर तरह-तरह के रिस्पांस दिए.



शुरुआती रिपोर्ट्स में यह संकेत मिल रहे हैं कि नानी की फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं और इसे पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं. फिल्म को देखने वाले फैंस का कहना है कि सारिपोधा शनिवारम एक अनूठी अवधारणा और कहानी है.

#SaripodhaaSanivaaram

A regular commercial-format movie with value added SANIVARAM fight concept



Main lead performance

High octane sequences

Excellent cinematography & Editing



Finally KUTHHA RAMP BACKGROUND score



Over all 3.5/5



Njy Fans ,Neutral audience pic.twitter.com/ius0kjTcSd — unique wallpaper (@Sarfudd39591674) August 29, 2024

वहीं कुछ यूजर्स ने सारिपोधा सानिवारम को एक एंटरटेनिंग और साफ सुथरी फिल्म बताया, जिसका आनंद पूरे परिवार के साथ लिया जा सकता है.



Congratulations @NameisNani garu and the entire team of #SaripodaSanivaaram

Excellent entertainer. Really enjoyed it. Can see the effort went into everyscene????

A clean movie to watch with family. Nani & surya as usual rocked????. BGM???? Direction ????????

శనివారం ఖచ్చితంగా సరిపోద్దిpic.twitter.com/KPva2yx81e — VenuS (@venga_pal) August 28, 2024

ट्विटर पर एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह फिल्म लंबे समय में बनी बेस्ट कमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्म है.



"I've done over 50 films in my career,and in a long time #SaripodaSanivaaram is the best made commercial entertainer " - @JxBe ????????

Vivekathreya has cooked something big ???????????????? pic.twitter.com/WOyCCcMfMY — AZADULLA (@cinegrafix) August 25, 2024

एक अन्य यूजर ने साउथ एक्टर नानी की तारीफ करते हुए लिखा कि नानी की एक्टिंग बेहतरीन हैं और एक्टर की परफॉर्मेंस की बराबरी कोई नहीं कर सकता हैं.



तो वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि फिल्म के दूसरे हीरो संगीतकार जैक्स बेजॉय हैं, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म पर एकदम सटीक बैठता है और इंटरवल के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ने एक अलग जान फिल्म में भर दी.



वहीं कुछ ऐसे नेटीजंस भी है, जिन्होंने अपनी निराशा इस फिल्म को लेकर व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि यह फिल्म उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है.

बता दें कि नानी स्टारर इस फिल्म को विवेक ऐतरेय ने डायरेक्ट किया है, वहीं इस फिल्म का म्यूजिक जैक्स बेजॉय ने दिया है. यह फिल्म एक्शन और रोमांच से भरपूर है, इस फिल्म में नानी के अलावा प्रियंका मोहन, एसजे सूर्या, अदिति बालन, अभिरामी, मुरली शर्मा, साई कुमार, अजय घोष और हर्षवर्धन स्टार्स भी शामिल हैं. यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपये है और इसे नानी की अब तक की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म बताया जा रहा है.