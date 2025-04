इस गीतकार ने 12 साल तक सिर्फ मनोज कुमार के लिए लिखे गाने, उनके निधन पर बोले- मैं भी अब लाइन में हूं...

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार का शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. 87 वर्षीय मनोज कुमार ने अपनी देशभक्ति से भरी फिल्मों जैसे शहीद, क्रांति, पूरब और पश्चिम और उपकार से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और उनके फैन्स में शोक की लहर दौड़ गई. मनोज कुमार के साथ लंबे समय तक काम करने वाले प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की.

संतोष आनंद ने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूं, मनोज कुमार जी के साथ मेरा गहरा रिश्ता था. 1969 से 1981 तक मैंने किसी और के साथ काम नहीं किया. ना वे किसी और के साथ काम करना चाहते थे, ना मैं. आज वे हमें छोड़कर चले गए. मैं भी अब लाइन में हूं. उनकी फिल्म का एक गाना याद आता है- जीवन का मतलब तो आना और जाना होता है.'

