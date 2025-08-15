सलमान खान की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इन दो फिल्मों में कर चुकी हैं काम, आपने देखी ?

सलमान खान अपने साथ-साथ अपनी फैमिली को भी बॉलीवुड में आगे बढ़ा रहे हैं. पहले उन्होंने अपनी बहन अर्पिता शर्मा के पति आयुष शर्मा को बॉलीवुड में एंट्री दी और उसके बाद अपनी सगी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री की बेटी अलीजेह का बॉलीवुड डेब्यू कराया. इससे पहले वह कई लोगों को बॉलीवुड में मौका दे चुके हैं. सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री बॉलीवुड साल 2023 में फिल्म फर्रे से डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं. अलीजेह देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बॉलीवुड में चलने में उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता हैं. आइए देखते हैं अलीजेह अग्निहोत्री की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों को, जिसमें वह किसी बड़ी स्टार से कम नहीं हैं.





अलीजेह अग्निहोत्री का जन्म 21 सितंबर 2000 में हुआ था और फिलहाल वह 24 साल की हैं.



सलमान खान की भांजी ने मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है और इसके बाद डीजी रूपेरल आर्ट कॉलेज से साइंस एंड कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली.





अलीजेह एक्टर अतुल अग्निहोत्री की बेटी हैं, जो नाना पाटेकर की क्रांतिवीर में बतौर एक्टर नजर आए थे.





अलीजेह ने पिता की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म हैलो में बतौर चाइल्ड कलाकार काम किया था.





वह 69वें फिल्मफेयर अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं.



इसके अलावा अलीजेह को स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का आईफा अवार्ड भी मिल चुका है.





अलीजेह के सोशल मीडिया प्रोफाइल की बात करें तो उन्हें इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं.



इंस्टाग्राम पर अलीजेह की स्टनिंग और ब्यूटीफुल तस्वीरें देखने को मिलेंगी. ग्लैमर में वह किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती हैं.

अलीजेह अपनी आउटिंग और वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो भी अपने फैंस संग शेयर करती रहती हैं, जिसमें उनकी फैमिली भी नजर आती है.





अगर उनकी इंस्टावॉल को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वह कितने ब्रांड के लिए एड कर

चुकी हैं. उन्हें कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मोबाइल फोन के प्रमोशन एड मिल चुके हैं.











