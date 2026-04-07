राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सलमान खान, कहा- डॉलर का कुछ भी हो, आपके काम की वैल्यू है

अभिनेता सलमान खान ने कॉमेडियन‑अभिनेता राजपाल यादव के समर्थन में एक भावुक और प्रेरक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है. सलमान ने राजपाल के दशकों लंबे करियर, मेहनत और कला की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इंडस्ट्री ने उन्हें बार‑बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि वह अपने काम की वैल्यू जानते हैं और हर भूमिका में कुछ नया लेकर आते हैं.

सलमान ने पोस्ट में लिखा कि राजपाल यादव पिछले 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें आगे भी काम मिलता रहेगा. उन्होंने डॉलर रेट और फीस से जुड़ी चर्चाओं पर बिना नाम लिए इशारा करते हुए कहा कि 'डॉलर ऊपर हो या नीचे, फर्क नहीं पड़ता- देना तो इंडिया में ही है.'

Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .

Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026

'आपको कभी काम की कमी नहीं होगी'

सलमान खान ने यह भी कहा कि कभी‑कभी फ्लो में कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन कलाकारों को दिमाग में संतुलन रखते हुए दिल से काम करते रहना चाहिए. उन्होंने राजपाल को भरोसा दिलाया कि उनके टैलेंट और अनुभव के चलते काम की कमी नहीं होगी.

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अवॉर्ड शो में कसा गया था राजपाल यादव पर तंज

सलमान का यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब राजपाल यादव पर कर्ज को लेकर तंज कसे जा रहे हैं. हाल ही में एक अवॉर्ड शो के दौरान राजपाल यादव पर टिप्पणी की गई. दरअसल फंक्शन में राजपाल कहते हैं, 'रुपया‑डॉलर ऊपर‑नीचे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. बस शांति से बैठे हैं, यही कह रहा हूं.'

इस पर होस्ट ने तंज कसते हुए कहा, 'राजपाल भाई, डॉलर‑रुपया चाहे जितना ऊपर‑नीचे हो, लौटाने तो वही पड़ेंगे जितने उधार हैं.'

यह टिप्पणी सुनकर राजपाल एक पल के लिए शांत हो जाते हैं. हॉल में ठहाके गूंजते हैं, तालियां बजती हैं. माहौल हल्का करने के लिए राजपाल हंसते हुए बात संभालते हैं और कहते हैं, 'लेकिन मसला तो एक बार सुन लो, लौटाने कितने भी पड़ें, मैं तो वो मसला ही रखना चाहता हूं.'

अंत में कॉमेडियन जाकिर खान ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए इस पर आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिए.

सलमान खान ने किया खुला सपोर्ट

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर लिख रहे थे कि बुरे वक्त में कई लोग हंसते हैं. ऐसे में सलमान खान का राजपाल को सपोर्ट करना कलाकारों के बीच एकजुटता और सम्मान दिखाता है.