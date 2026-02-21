ऋषभ रिखीराम शर्मा ने दिया अनुष्का शंकर को मुंहतोड़ जवाब, पंडित रवि शंकर के आखिरी शिष्य होने पर बोले- 'कला के माध्यम से सत्य की अभिव्यक्ति होती है'

ऋषभ रिखीराम शर्मा सितार वादक के तौर पर देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं. वह खुद को जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर के सबसे छोटे और आखिरी शिष्य कहते रहे हैं. हालांकि हाल ही में दिवंगत सितार प्लेयर की बेटी अनुष्का शंकर ने उस दावे को नकार दिया. इस पर उन्होंने अपनी बात साफ करने के लिए एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऋषभ रिखीराम शर्मा ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. वह व्हाइट हाउस में सोलो सेट परफ़ॉर्म करने वाले, पहले सितार बजाने वाले और इमोशनल हीलिंग के लिए म्यूज़िक को एक ज़रिया मानने वाले के तौर पर जाने जाते हैं. वह एक लंबे समय से चली आ रही क्लासिकल परंपरा को दिखाते हैं.

ऋषभ रिखीराम शर्मा ने अक्सर इंटरव्यू में कहा है कि रविशंकर के साथ शुरुआती बातचीत ने उनके लिए म्यूज़िकल रास्ते को बनाया. हालांकि, अनुष्का ने साफ किया कि उन्हें कभी भी उनके पिता का शिष्य नहीं माना गया. उन्होंने कहा कि भले ही वह टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्होंने रवि शंकर के साथ कुछ ही इनफॉर्मल क्लास लीं और मुख्य रूप से उस्ताद के सीनियर शिष्यों में से एक परिमल सदाफल से ट्रेनिंग ली.

ऋषभ रिखीराम शर्मा का ऑफिशियल बयान

ऋषभ रिखीराम शर्मा ने कहा कि पंडित रवि शंकर ने 2012 में पर्सनली उनके टैलेंट को परखा, उन्हें डिटेल में क्लास दी और ट्रेडिशनल गंडा बंधन सेरेमनी के ज़रिए उन्हें शिष्य के तौर पर ऑफिशियली स्वीकार किया. उन्होंने आगे कहा कि उस्ताद ने बाद में एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें सबके सामने अपने सबसे छोटे शिष्य के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया, जिसे वह अपने टीचर-स्टूडेंट के रिश्ते का सबूत मानते हैं. ऋषभ ने यह भी कहा कि रवि शंकर की मौत के बाद, उनकी ट्रेनिंग सीनियर शिष्य पंडित परिमल सदाफल से जारी रही, जो महान म्यूजिशियन की गाइडेंस पर चले.

स्टेटमेंट में लिखा था, "3 जनवरी 2012 को रवि शंकर सेंटर (सरस्वती पूजा हॉल) में पंडित रवि शंकर के कहने पर 13 साल के ऋषभ रिखीराम शर्मा, उनके माता-पिता संजय और मंजुल शर्मा, उनके भाई मुकुल शर्मा, पंडित परिमल सदाफल, श्रुति सदामल और पंडित जी और उनकी पत्नी सुकन्या शंकर के बीच एक प्राइवेट मीटिंग हुई. इसके बाद 2 जनवरी को पंडित जी ने संजय शर्मा को पर्सनल कॉल किया, जिसमें अगले दिन गंडा बंधन सेरेमनी के लिए ऋषभ को बुलाने की रिक्वेस्ट की गई. मीटिंग के दौरान पंडित जी ने ऋषभ की पिछली म्यूज़िकल ट्रेनिंग के बारे में पूछा. संजय शर्मा ने बताया कि ऋषभ को कॉम्पिटिशन और स्कूल इवेंट्स के लिए उनसे और स्कूल म्यूज़िक टीचर, सलीम कुमार से गाइडेंस मिली थी. उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने किसी गुरु से फॉर्मल इनिशिएशन नहीं ली थी. उसने 10 साल की उम्र से ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए ज़्यादातर सीखा था. ऋषभ की काबिलियत को रिव्यू करने पर पंडित जी ने देखा कि ऐसे टैलेंट को स्ट्रक्चर्ड ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है. उन्होंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की, परिवार की सहमति से ऋषभ को औपचारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार किया. यह कहते हुए कि अगर वह किसी दूसरे गुरु के अंडर होता, तब भी वह उसे गाइड करते."

"सुकन्या शंकर ने USA में रहने के दौरान पंडितजी को 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली के एक इवेंट में ऋषभ के राग तिलक कामोद गाने की एक YouTube रिकॉर्डिंग दिखाई थी. 3 जनवरी की सुबह रिकॉर्डिंग को फिर से देखने के बाद पंडित रविशंकर ने ऋषभ को शिष्य के तौर पर स्वीकार करने का फैसला किया, ताकि वे खुद उनकी काबिलियत को निखार सकें. उन्होंने ऋषभ से वही राग गाने को कहा, ध्यान से सुना, कंपोज़िशन को दिखाया और ठीक किया. कई घंटों तक एक फॉर्मल लेसन दिया. पंडितजी ने साफ किया कि भले ही वे हमेशा फिजिकली मौजूद न हों, लेकिन पंडित परिमल सदाफल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग को सुपरवाइज़ करेंगे, जिसमें समय-समय पर रिमोट प्रोग्रेस रिव्यू भी होगा. सेशन का अंत फॉर्मल गंडा बंधन सेरेमनी के साथ हुआ, जिसके दौरान पंडितजी ने ऋषभ की कलाई पर पारंपरिक लाल धागा बांधा और कर्तव्य विद्या के बारे में बात की, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि भले ही धागा फिजिकली टूट जाए, लेकिन स्पिरिचुअल गुरु-शिष्य का रिश्ता ज़िंदगी भर बना रहता है."

10 फरवरी 2012 को कमानी ऑडिटोरियम में हुए संजय रिखी राम वाद्य परंपरा इवेंट में पंडित रविशंकर ने सुकन्या शंकर, शर्मा परिवार के सदस्यों, साथी शिष्यों और दर्शकों की मौजूदगी में 13 साल के ऋषभ रिखीराम शर्मा को अपने सबसे छोटे शिष्य के तौर पर स्टेज पर सबके सामने इंट्रोड्यूस किया. यह पंडितजी की भारत में आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी. उसी इवेंट में पंडितजी ने संजय शर्मा का इलेक्ट्रिक सितार 'रिकएसिटर' ऑफिशियली लॉन्च किया. दिसंबर 2012 में पंडित रविशंकर के गुज़र जाने के बाद, ऋषभ को सुकन्या शंकर ने 10 मार्च 2013 को नेहरू पार्क में उस्ताद की मेमोरियल गैदरिंग में दूसरे शिष्यों के साथ परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था."

2013 से पंडित परिमल सदाफल ने पंडित रविशंकर के गाइडेंस और निर्देशों के अनुसार ऋषभ रिखीराम शर्मा की ट्रेनिंग जारी रखी, यह मेंटरशिप आज तक जारी है. पंडित परिमल सदाफल के अलावा, ऋषभ ने पंडित अरुण भरत राम, उस्ताद आशीष खान, उस्ताद अमजद अली खान, पार्थोसारथी चटर्जी, शुभेंद्र राव और उस्ताद रईस खान जैसे दूसरे जाने-माने म्यूज़िशियन से भी शिक्षा ली है. 17 साल की उम्र में ऋषभ अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए.

अनुष्का शंकर ने क्या कहा था

अनुष्का ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को बताया, "ऋषभ सच में टैलेंटेड है. मुझे लगता है कि उसके गुरु होने को लेकर कुछ गलतफहमी है." उन्होंने ऋषभ के टैलेंट की तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने साफ़ किया, "उसने मेरे बहुत करीबी, मेरे पिता के सीनियर शिष्यों में से एक परिमल सदाफल से शिक्षा ली है. उसने मेरे पिता के साथ कुछ लेसन लिए, बहुत इनफॉर्मली, जिसमें परिमल अंकल भी कमरे में थे." उन्होंने आगे कहा, "हम उसे बचपन से जानते थे क्योंकि वह हमारे इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले, संजय रिकिराम शर्मा का बेटा था. तो किसी तरह यह बात उनके आखिरी शिष्य या सबसे छोटे शिष्य होने की कहानी बन गई, जो सच नहीं है. लेकिन वह सुपर टैलेंटेड है और उस कहानी के साथ या उसके बिना भी वह हर सफलता का हकदार है."



