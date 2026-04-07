प्रकांड पंडित था रावण, लेकिन परदे की रामायण में राम निकले रावण यश से ज्यादा एजुकेटेड, जानें कौन ज्यादा अमीर

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का टीजर सामने आते ही हर तरफ इसी फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है. लोग सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि इसमें नजर आने वाले सितारों की असली जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं. खासकर राम बने रणबीर कपूर और रावण बने यश को लेकर फैंस के बीच अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. अब हर कोई ये जानना चाहता है कि पर्दे के इन दो बड़े किरदारों में असल जिंदगी में कौन ज्यादा अमीर है और पढ़ाई-लिखाई में किसका पलड़ा भारी रहा है. आइए आपको आसान और दिलचस्प अंदाज में ये पूरी तुलना बताते हैं.
राम यानी रणबीर कपूर की नेटवर्थ
राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, कमाई के मामले में भी बड़े खिलाड़ी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 350 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. एक फिल्म के लिए वो 50 से 70 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा बड़े-बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी उनकी कमाई का बड़ा जरिया हैं.
लग्जरी लाइफ जीते हैं रणबीर कपूर
रणबीर की लाइफ किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लगती है. मुंबई के बांद्रा में उनका शानदार घर है जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनका फैमिली बंगला कृष्णा राज भी है जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जाती है. कारों के शौकीन रणबीर के पास ऑडी A8 L, मर्सिडीज बेंज G-Wagon और रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं.
पढ़ाई में भी रहे आगे रणबीर
रणबीर कपूर ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई शुरू की और आगे एचआर कॉलेज से पढ़ाई की. इसके बाद वो न्यूयॉर्क पहुंचे जहां उन्होंने फिल्ममेकिंग सीखी और ली स्ट्रासबर्ग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया. यानी एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया.
रावण यानी यश की नेटवर्थ
अब बात करते हैं रावण बने यश की, जो साउथ सिनेमा के बड़े सुपरस्टार हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 53 से 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक फिल्म के लिए वो 50 से 100 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोडक्शन से भी उनकी कमाई अच्छी-खासी होती है.
यश की रॉयल लाइफस्टाइल
यश का रहन-सहन भी किसी स्टार से कम नहीं है. बेंगलुरु के प्रेस्टिज गोल्फशायर में उनका आलीशान घर है जिसकी कीमत करीब 4 से 6 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनके पास रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज GLS 350d, ऑडी Q7 और BMW 5 सीरीज जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं.
पढ़ाई में यश का सफर
यश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मैसूर के महाजना हाई स्कूल से पूरी की. उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. यहीं से उनका सफर स्टारडम की ओर बढ़ा.
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