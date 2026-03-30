मेरी हर सफलता के पीछे तुम हो… ‘धुरंधर’ से जुड़ा रणवीर सिंह का पोस्ट, दीपिका पादुकोण को नहीं इस शख्स को बताया अपनी ताकत

बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर-2' को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी फिल्म से ज्यादा उनके दिल छू लेने वाले पोस्ट की हो रही है. रणवीर ने अपनी मैनेजर के लिए ऐसा इमोशनल मैसेज लिखा कि फैंस भी हैरान रह गए. उन्होंने खुलकर कहा कि, 'उनकी जिंदगी की हर बड़ी सफलता के पीछे उनकी मैनेजर का हाथ है'. खास बात ये रही कि उन्होंने अपने करियर के अहम किरदारों और ‘धुरंधर' के सफर को भी इससे जोड़ दिया, जिससे ये पोस्ट और भी खास बन गया.

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‘धुरंधर' से जुड़ा खास कनेक्शन

रणवीर ने अपने मैसेज में साफ कहा कि अगर उनकी मैनेजर उनकी जिंदगी में नहीं होतीं, तो ‘जसकीरत', ‘हमजा' और ‘धुरंधर' जैसे अहम फेज शायद कभी उनके करियर का हिस्सा नहीं बनते. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का आशीर्वाद बताया और दिल वाले इमोजी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कीं. इस बयान के बाद ‘धुरंधर' को लेकर पहले से बनी चर्चा और तेज हो गई है.



मैनेजर ने भी किया रणवीर का गुणगान

रणवीर की मैनेजर आरती ने भी उनके लिए दिल से बातें लिखीं. उन्होंने कहा कि रणवीर के साथ काम करना सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि एक खास एक्सपिरियंस है. उनके मुताबिक रणवीर सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने किरदार को पूरी तरह जीते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फिल्में सिर्फ काम नहीं होतीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और ‘धुरंधर' उनके लिए वैसी ही फिल्म है.



टीम को क्रेडिट देने का अंदाज बना खास

रणवीर का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जहां एक तरफ वो स्क्रीन पर दमदार किरदार निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम को खुलकर क्रेडिट देना उन्हें और खास बना देता है. उनका ये इमोशनल साइड दिखाता है कि स्टारडम के पीछे टीमवर्क कितना जरूरी होता है.

