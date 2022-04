रणबीर कपूर ने वरमाला के बाद आलिया से कहा कुछ ऐसा, शर्म से लाल हो गई नई नवेली दुल्हन...देखें वायरल Video

आलिया और रणबीर की शादी के इस अनदेखे वीडियो को फिल्मफेयर के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में आप रणबीर और आलिया को मेहमानों के बीच घिरे हुए देख सकते हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रणबीर वरमाला के लिए अपने घुटनों पर आ जाते हैं, जिसके बाद आलिया उन्हें वरमाला पहनाती हैं. रणबीर उठकर उन्हें किस करते हैं और फिर सबसे कहते हैं कि, "Say hi to my wife" यानी "मेरी बीवी को हाय बोलो". यह सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इस पर अपने-अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. कोई इस वीडियो को 'क्यूट' तो कोई 'ब्यूटीफुल' बता रहा है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है". गौरतलब है कि आलिया रणबीर ने बीते 14 अप्रैल को कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाई थी.

इसे भी देखें :कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन फिल्मिस्तान स्टूडियो के बाहर आए नजर