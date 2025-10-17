विज्ञापन

राजपाल यादव की पत्नी की 7 तस्वीरें, एक्टर ने बर्थडे पर यूं किया विश, तीसरी फोटो देख बोलेंगे- लॉटरी लगना इसे कहते हैं

राजपाल यादव ने पत्नी के बर्थडे पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. आज हम आपको उनकी पत्नी की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आप भी कहेंगे कि उनकी पत्नी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

Read Time: 2 mins
Share
राजपाल यादव की पत्नी की 7 तस्वीरें, एक्टर ने बर्थडे पर यूं किया विश, तीसरी फोटो देख बोलेंगे- लॉटरी लगना इसे कहते हैं
राजपाल यादव की पत्नी की 7 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर राजपाल ने पत्नी के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर राधा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा. राजपाल ने लिखा, "मेरे जीवन में दो राधा हैं. एक मेरी कुलदेवी राधारानी, जो मेरे माथे का तिलक हैं, और दूसरी मेरी पत्नी राधा, जो मेरा गर्व और सम्मान है. राधा, तुमने 22 सालों तक मेरा साथ दिया, घर-परिवार को संभाला, और मुझे राधा-कृष्ण की भक्ति से जोड़े रखा. इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा. तुम सचमुच कमाल हो! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. भगवान तुम्हें लंबी उम्र और खुशियां दे. जन्मदिन मुबारक!"

Latest and Breaking News on NDTV

राजपाल और राधा की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. साल 2002 में फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाय' की शूटिंग के दौरान राजपाल कनाडा गए थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

वहां एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात राधा से कराई. दोनों कनाडा के कैलगरी शहर में एक कॉफी शॉप में मिले. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस मुलाकात में दोनों ने अपने निजी और पेशेवर जीवन के बारे में खुलकर बात की और 10 दिन की मुलाकात के बाद दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे.

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाय' की शूटिंग पूरी होने के बाद राजपाल भारत लौट आए, लेकिन उनकी और राधा की दोस्ती फोन कॉल्स के जरिए बरकरार रही. 

Latest and Breaking News on NDTV

करीब 10 महीने तक लगातार बातचीत के बाद राधा ने भारत शिफ्ट होने का फैसला लिया. इसके बाद 10 जून 2003 को दोनों ने शादी कर ली.

Latest and Breaking News on NDTV

राजपाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में फिल्म 'दिल क्या करे' से की थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

भले ही उन्हें शुरू में बड़े रोल न मिले, लेकिन अपने शानदार कॉमिक अंदाज से उन्होंने बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया. आज वह दर्शकों के चहेते कलाकारों में से एक हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajpal Yadav, Radha Yadav, Rajpal Yadav Wife, Radha Yadav Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com