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Rajpal Yadav Live Update: रिहाई के 30 दिन बात क्या कोर्ट में पेश होंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट

Rajpal Yadav Live Update: चेक बाउंस मामले में आज राजपाल यादव दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होने वाले हैं. देखना होगा कि आज ये मामला कौनसा मोड़ लेता है.

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Rajpal Yadav Live Update: रिहाई के 30 दिन बात क्या कोर्ट में पेश होंगे राजपाल यादव, चेक बाउंस केस सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट
राजपाल यादव आज (18 मार्च) कोर्ट में होंगे पेश
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नई दिल्ली:

राजपाल यादव चेक बाउंस केस में आज यानी 18 मार्च को सुनवाई होने वाली है. खास बात ये है कि राजपाल सुनवाई में खुद पेश होने वाले हैं. वे इसके लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं. बता दें कि कोर्ट ने उन्हें सहूलियत देते हुए दो ऑप्शन दिए थे. कोर्ट का कहना था कि राजपाल या तो खुद कोर्ट में पेश हो सकते हैं या अगर वह काम और बिजी शेड्यूल के चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन भी पेश हो सकते हैं. हालांकि राजपाल यादव ने दिल्ली आकर खुद कोर्ट में पेश होने का ऑप्शन बेहतर समझा.

राजपाल यादव को कब मिली थी जमानत?

राजपाल यादव को करीब 11 दिन जेल में रहने के बाद 16 फरवरी को जमानत मिली थी लेकिन बाहर एक्टर 17 फरवरी को आए थे. उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने के बाद  उन्हें 1 लाख रुपये कि निजि मुचलके पर 30 दिन की राहत मिली थी. ये राहत उस वक्त अहम इसलिए थी क्योंकि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी थी. राजपाल यादव इस शादी में शामिल होना चाहते थे. जेल से रिहा होने के बाद वे सीधे शाहजहांपुर पहुंचे थे और यहां अपने परिवार के साथ इस जश्न में शामिल हुए थे. 

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राजपाल यादव कब लौटे मुंबई?

शाहजहांपुर में अपने परिवार के साथ भतीजी की शादी का जश्न मनाने के बाद राजपाल यादव 23 फरवरी को मुंबई लौटे. इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों का जवाब दिया. राजपाल यादव ने बताया कि उनके पास कई फिल्मों के ऑफर हैं. ऐसा नहीं है कि उनके पास काम या पैसे की कोई कमी है. दरअसल सोनू सूद ने उनकी मदद के लिए काम देने को लेकर एक अपील की थी राजपाल यादव ने इसी पर अपनी बात रखी थी. 

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