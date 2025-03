फिल्मों में नजर आई थीं राज कपूर की खूबसूरत बेटी, पहली फिल्म बनी आखिरी, 1955 में इस ब्लॉकबस्टर ने की थी सबसे ज्यादा कमाई

कपूर खानदान में यूं तो किसी लड़की को सिनेमा में काम करने की इजाजत नहीं हैं, लेकिन करिश्मा और करीना कपूर ने इस खानदानी परंपराओं को तोड़ बॉलीवुड में खूब नाम कमाया. कपूर खानदान के तकरीबन सभी पुरुष ने बड़े पर्दे पर काम किया है. कपूर खानदान में आने वाली स्टार बहू के फिल्मी करियर भी शादी के बाद खत्म हो गए थे. इसमें रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर और करीना-करिश्मा की मां बबीता का नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं राज कपूर की बेटी रितु कपूर भी बड़े पर्दे पर काम कर चुकी हैं. जी हां, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह अपने पिता की एक फिल्म में अपने दोनों भाईयों के साथ नजर आ चुकी हैं.



किस फिल्म में दिखी थी राज कपूर की बेटी?

साल 1995 में रिलीज हुई राज कपूर और नरगिस दत्त स्टारर कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म श्री 420 में रणधीर कपूर और ऋषि कपूर की बहन को भी देखा गया था. राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की यह एक सुपरहिट फिल्म है, जिसके गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं. फिल्म का सबसे सदाबहार सॉन्ग 'प्यार हुआ इकरार हुआ' तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है, इस गाने में राज कपूर के तीन बच्चों की भी झलक देखने को मिली थी, जिसमें हिंदी सिनेमा के 'शोमैन' की बेटी भी दिखी थीं.



Main Na Rahoongi, Tum Na Rahoge

Phir Bhi Rahengi Nishaniyan.... #RandhirKapoor #RishiKapoor and #RituKapoor in the song "Pyar Hua Iqrar Hua" from Shree 420 (1955)#ShankarJaikishan #LataMangeshkar #MannaDey #Shailendra pic.twitter.com/ygaHSmenQu