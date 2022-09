प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती संग शेयर की फोटो तो फैन्स हुए नाराज, बोले- आखिर कब तक चेहरा छुपाओगी

प्रियंका ने दो फोटो शेयर की हैं, जिसमें वे मालती के साथ दिख रही हैं. तस्वीरों में प्रियंका खिड़की पर बैठ बेटी के साथ न्यू यॉर्क शहर के खूबसूरत नजारों का मजा ले रही हैं. फोटो में मालती भी बड़े ही प्यार से मां की गोद में बैठ खिड़की के बाहर टुक-टुक निहार रही हैं. हालांकि इन तस्वीरों में मालती का चेहरा नजर नही आ रहा है. प्रियंका इस पोस्ट को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखती हैं, 'आर फर्स्ट ट्रिप टू द बिग (Our first trip to the big)'. इस पोस्ट पर आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटीज भी कमेंट कर रहे हैं. सोनाली बेंद्रे, अनुष्का शर्मा, दीया मिर्जा, रणवीर सिंह, जोया अख्तर और ईशा गुप्ता जैसे सितारों ने प्रियंका की पोस्ट पर रिएक्शन दिया है.

हालांकि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कुछ फैन्स ऐसे भी हैं, जो मालती का चेहरा न दिखाए जाने पर एक्ट्रेस से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "आखिर कब तक चेहरा छुपाओगी". बात करें वर्क फ्रंट की तो प्रियंका चोपड़ा को आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' में देखा गया था. आने वाले समय में प्रियंका जल्द ही कैटरीना कैफ और फरहान अख्तर के साथ 'जी ले जरा' में दिखाई देंगी.

