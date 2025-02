प्रीति जिंटा से फैन ने पूछा राहुल गांधी पर मानहानि का केस कब करोगी तो एक्ट्रेस ने यूं दिया जवाब

प्रीति जिंटा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा, जिसमें उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट, राजनीति और आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के बारे में बात की. वहीं एक्ट्रेस ने कंगना रनौत, एआई और सोशल मीडिया से जुड़े अन्य टॉपिक्स पर भी बात की. वहीं एक यूजर ने पूछा, आप राहुल गांधी पर मानहानि का केस कब कर रही हैं. इस पर एक्ट्रेस ने अपना रिएक्शन देते हुए एक ट्वीट शेयर दिया.

प्रीति जिंटा ने एक्स यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, मैं इस बात से हैरान हूं कि भारत में सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक हो गया है और कैसे हर कमेंट और टिप्पणी को राजनीतिक तराजू पर तौला जाता है. मैं कोई पॉलीटिशियन नहीं हूं और न ही मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी है, लेकिन एक आम आदमी के रूप में, मुझे यह बहुत परेशान करने वाला लगता है. ऐसा कहने के बाद, मैं कोई डेलीकेट या आसानी से प्रभावित होने वाली इंसान भी नहीं हूं कि कोई मुझे धमकाने की कोशिश कर सके. इसलिए अगर कोई कोशिश करता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा.

I'm surprised at how toxic social media in India has become & how, every comment & observation is weighed on a political scale. I'm not a politician nor am I interested in politics, but as a normal person, I find this deeply disturbing. Having said that, I'm also not a delicate… https://t.co/rgspJ42BGu

I don't think it's fair to vilify anyone like that, as he is not responsible for someone else's actions. I believe in handling problems or issues directly & not through proxy battles. I also have no problem with Rahul Gandhi, so let him live in peace & I will live in peace too 😀 https://t.co/LAAGOdOJri