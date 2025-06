प्रीति जिंटा की आंखों में दिखे आंसू, IPL फाइनल में हार के बाद कुछ ऐसा था हाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ रोमांचक फाइनल के बाद 2025 में ट्रॉफी उठाकर आईपीएल खिताब के लिए अपने लंबे इंतजार को खत्म कर दिया. एक्ट्रेस और PBKS की को-ओनर प्रीति जिंटा हार के बाद काफी दुखी नजर आईं. मंगलवार (3 जून) को पंजाब किंग्स का 2025 में आईपीएल फाइनल का सफर खत्म हो गया, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीत लिया, जिससे प्रीति काफी निराश नजर आईं. मैच में अपनी टीम के पिछड़ने पर वह अपनी निराशा को छिपा नहीं पाईं. उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी.

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो और तस्वीरों में प्रीति फाइनल मैच खत्म होने के बाद अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ मैदान से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई लग रही थीं. उन्होंने लाल दुपट्टे और सलवार के साथ सफेद कुर्ता पहना हुआ है. प्रीति को श्रेयस अय्यर समेत खिलाड़ियों के पास जाकर सांत्वना देते हुए भी देखा गया.

#PreityZinta has tears in her eyes, as expected. She's heartbroken again. I saw similar visuals in 2014. 💔#RCBvPBKS #IPL #IPL18 #IPL2025 #TATAIPL #Ahmedabad #Final pic.twitter.com/mSG9e1gdKJ