रणवीर सिंह के धुरंधर अंदाज से डर गया बाहुबली, अब इस दिन रिलीज होगी प्रभास की द राजा साब

बॉलीवुड में इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खूब चर्चा हो रही है। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बीते दिनों फिल्म के मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें 'धुरंधर' की स्टारकास्ट का लुक देखने को मिला था. अब इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रणवीर सिंह की यह फिल्म अब सोलो रिलीज होगी. दरअसल 5 दिसंबर को साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब बाहुबली ने अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

इस बात की जानकारी CineHub ने दी है. इस हैंडल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है कि 'धुरंधर' की वजह से 'द राजा साब' की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है. खबरों की मानें तो प्रभास की यह फिल्म अब 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. बात करें फिल्म 'धुरंधर' की तो आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक रणवीर सिंह के बर्थडे पर हाल ही में रिलीज किया गया था. फर्स्ट लुक को देखकर ही फैंस इस स्पाई थ्रिलर एक्शन ड्रामा को देखने के लिए बेकरार होने लगे हैं. फिल्म के टीजर ने लोगों की बैचेनी और बढा दी है. इस फिल्म में जहां रणवीर सिंह धांसू अवतार में दिखेंगे वहीं कई और बड़े स्टार भी फिल्म में शानदार रोल करने वाले है.

