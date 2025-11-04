विज्ञापन

पृथ्वीराज कपूर का भतीजा था यह मशहूर एक्टर, पर्सनालिटी में राज कपूर को देता था टक्कर, विलेन के रोल से हुआ मशहूर

पिंचू कपूर ने फिल्मों में ज्यादातर विलेन के रोल किए. वह फिल्मों में अक्सर एक अमीर, सख्त और रौबदार पिता के रूप में नजर आते थे जो हीरो को परेशान करते दिखाई देते थें.

Read Time: 3 mins
Share
पृथ्वीराज कपूर का भतीजा था यह मशहूर एक्टर, पर्सनालिटी में राज कपूर को देता था टक्कर, विलेन के रोल से हुआ मशहूर
पृथ्वीराज कपूर का भतीजा था मशहूर एक्टर
नई दिल्ली:

कपूर खानदान से से हिंदी सिनेमा को कई मशहूर स्टार्स मिले हैं. इनमें शामिल हैं- पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रणधीर कपूर आदि. इस परिवार के अधिकतर लोग हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम पर लेकर गए. ऐसे में आज हम आपको कपूर खानदान के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर एक रईस, अकड़ू और सख्त पिता का रोल निभाया और बाद में उन्हें इसी रोल से पहचान भी मिली. हम बात कर रहे हैं पिंचू कपूर की. पिंचू कपूर का असली नाम पुष्पेंद्र कपूर है. 

बता दें कि पिंचू कपूर, पृथ्वीराज कपूर के भतीजे थे और काफी अमीर परिवार से उनका ताल्लुक था. पिंचू कपूर ने फिल्मों में ज्यादातर विलेन के रोल किए. वह फिल्मों में अक्सर एक अमीर, सख्त और रौबदार पिता के रूप में नजर आते थे जो हीरो को परेशान करते दिखाई देते थें. पिंचू कपूर पृथ्वीराज कपूर के भतीजे और राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के चचेरे भाई थे. पिंचू कपूर ने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और कई अन्य सितारों के साथ काम किया.

ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म कर्ज बहुत बड़ी हिट रही. इस फिल्म में पिंचू कपूर आखिरी बार एक बिजनेसमैन की भूमिका में दिखे थे, जिसने अनाथ ऋषि कपूर का पालन-पोषण किया और उन्हें एक स्टार बनाया. इसके अलावा पिंचू कपूर ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में भी नजर आए थे. पिंचू कपूर को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म डॉन में काम करने का मौका मिला. इस फिल्म में वह एक इंटरपोल अधिकारी की भूमिका में नजर आए थे.

सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी पिंचू कपूर काफी ज्यादा अमीर थे. पिंचू कपूर को असल जीवन में महंगी गाड़ियों का शौक था. 60 से 70 के दशक में भी पिंचू कपूर फोर्ड जैसी गाड़ी चलाते थे. इसके अलावा वह एक बड़े बंगले में भी रहा करते थे. पिंचू कपूर मूल रूप से जयपुर में रहा करते थे और शूटिंग के टाइम पर मुंबई आया करते थे. पिंचू कपूर ने कभी भी मुंबई में घर नहीं लिया.

पिंचू कपूर उन अभिनेताओं में से थे जिन्होंने पर्दे पर हमेशा मजबूत और प्रभावशाली किरदार निभाए. 28 अप्रैल 1989 , बॉम्बे में पिंचू कपूर ने अंतिम सांस ली थी. आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम और उनका अंदाज़ लोगों को हमेशा याद रहेगा.

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pinchoo Kapoor, Pushpendra Kapoor, Pinchoo Kapoor Biography, Pinchoo Kapoor Bollywood Journey, Pinchoo Kapoor Career
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com