परम सुंदरी हुई सिनेमाघरों में रिलीज, जानें सिद्धार्थ मल्होत्रा- जान्हवी कपूर की फीस से लेकर बजट की पूरी डिटेल

बॉलीवुड की लेटेस्ट रॉमकॉम परमसुंदरी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की फीस से लेकर कलेक्शन तक की चर्चा हो रही है. 

परम सुंदरी का बजट और कलेक्शन
29 जनवरी को सिनेमाघरों में परम सुंदरी रिलीज हुई है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर  अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. फिल्म में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन गर्ल की रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिल रही है. तुषार जलोटा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिसका वॉर 2 और कुली से बॉक्स ऑफिस पर पंगा होते दिख रहा है. लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि परम सुंदरी का बजट कितना है और हिट होने के लिए फिल्म को कितनी कमाई करनी होगी. वहीं फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कितनी फीस ली है. 

दरअसल, स्त्री यूनिवर्स को प्रोड्यूस करने वाले मैडॉक फिल्म्स ने परम सुंदरी को डायरेक्ट किया है. फिल्मीबीट रिपोर्ट के मुताबिक, 40 से 50 करोड़ के मीडियम बजट में परम सुंदरी को बनाया है. इसके चलते फिल्म को 60 से 70 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी. सैकनिल्क के अनुसार, 1 से 2 करोड़ की ओपनिंग पहले दिन कर सकती है. 

फीस की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परम सुंदरी के लिए 10-12 करोड़ रुपए लिए हैं. जबकि जाह्नवी कपूर ने 4-5 करोड़ की वसूले हैं. वहीं संजय कपूर ने 50 लाख फिल्म के लिए हैं. जबकि मंजोत सिंह, जो सिद्धार्थ के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने 25 लाख की कमाई हासिल की है. 

बता दें, ‘परम सुंदरी' एक रोमांटिक-कॉमेडी क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी है, जो उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन लड़की के बीच की प्रेम कहानी पर केंद्रित है. फिल्म की शूटिंग केरल में हुई है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा (परम) और जान्हवी कपूर (सुंदरी) मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में दिल्ली के एक चुलबुले लड़के और केरल की एक खूबसूरत लड़की की प्रेम कहानी को दिखाया गया है. फिल्म के कई गाने पहले ही जारी हो चुके हैं, जिसमें ‘परदेसिया' और ‘भीगी साड़ी' का नाम शामिल है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर के साथ ही फिल्म में संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. 
 

