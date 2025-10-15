विज्ञापन

पंकज धीर ने मूंछ की खातिर ठुकरा दिया था महाभारत में अर्जुन का किरदार, निधन की खबर से सदमे में फैन्स

Pankaj Dheer Death: पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म ‘सुख’ से की थी. उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 1988 में ‘महाभारत’ में कर्ण के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

Pankaj Dheer Death News: महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन
नई दिल्ली:

बीआर चोपड़ा के यादगार टेलीविजन शो महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन (Pankaj Dheer Passed Away) हो गया है. पंकज धीर टेलीविजन इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं जिनके किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं. पंकज ने 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. पंकज सिल्वर स्क्रीन का वो चेहरा थे जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक काम किया. उनका एक किरदार दर्शकों के दिल में छपा वो था महाभारत में कर्ण का उनका किरदार फैन्स के जहन में आज तक जिंदा है. 

सुख से हुई थी फिल्मी सफर की शुरुआत 

पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म ‘सुख' से की थी. उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 1988 में ‘महाभारत' में कर्ण के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. इस सीरियल में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. दिलचस्प बात यह है कि पंकज धीर को पहले अर्जुन की भूमिका ऑफर हुई थी, लेकिन मूंछें हटाने की शर्त पर उन्होंने यह रोल ठुकरा दिया था. बाद में उन्हें कर्ण का किरदार मिला, जिसने उन्हें अमर कर दिया.

सलमान और शाहरुख संग किया काम

पंकज धीर ने ‘सौगंध', ‘सनम बेवफा', ‘सड़क', ‘बादशाह' जैसी फिल्मों में भी काम किया. टीवी पर ‘चंद्रकांता', ‘कानून', ‘हरिश्चंद्र', ‘युग' और ‘ससुराल सिमर का' जैसे सीरियल्स में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है और उनका जाना सिने प्रेमियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

