विज्ञापन

OG Box Office Collection: तीन दिन में 255 करोड़, पवन कल्याण की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही

OG Box Office Collection: ओजी, ओजस गंभीरा (पवन) नाम के एक समुराई की कहानी है, जो पिता समान सत्य दादा (प्रकाश राज) की मदद करने के लिए आता है.

Read Time: 3 mins
Share
OG Box Office Collection: तीन दिन में 255 करोड़, पवन कल्याण की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही
OG Box Office Collection
नई दिल्ली:

OG Worldwide Box Office Collection Day 3: सुजीत की गैंगस्टर फिल्म, "दे कॉल हिम ओजी", ने रिव्यूअर्स से मिले-जुले रिएक्शन मिलने के बावजूद रिलीज के तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. पवन कल्याण के लीड रोल वाली इस फिल्म में ओजस गम्भीरा ने अहम किरदार निभाया है और इसने केवल तीन दिनों में दुनिया भर में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

ओजी वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ओजी न केवल पवन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. बल्कि यह उनकी पहली ₹200 करोड़ की कमाई वाली फिल्म भी है. सैकनिल्क के मुताबिक इस तेलुगु फिल्म ने शनिवार तक भारत में ₹121.70 करोड़ की कमाई कर ली थी. विदेशों से ₹55 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म ने शनिवार तक दुनिया भर में कुल ₹200.85 करोड़ की कमाई कर ली थी.

इसने राम चरण की 'गेम चेंजर' (जिसने अपने लाइफटाइम में ₹186.25 करोड़ कमाए थे) और सलमान खान की 'सिकंदर' (जिसने ₹184.6 करोड़ कमाए थे) के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. 'ओजी' अब वेंकटेश की 'संक्रांतिकी वस्तुनम' (जिसने दुनिया भर में ₹255.2 करोड़ कमाए थे) के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है.

बता दें कि 24 सितंबर की शाम को फिल्म के प्रीमियर के लिए 'ओजी' को आंध्र प्रदेश में टिकटों की कीमत ₹1000 और तेलंगाना में ₹800 रखने का फायदा मिला था. उन्हें रिलीज के पहले दस दिनों में टिकटों की कीमतें ₹100 या उससे ज्यादा बढ़ाने की भी इजाजत दी गई है.

विदेशों में भी टिकटों की कीमतें बढ़ी हुई रखी गई हैं, ताकि यह कनफर्म हो सके कि हफ्ते के दिनों में अपेक्षित गिरावट से पहले फिल्म अच्छी कमाई कर ले. दशहरा भी इस फिल्म के लिए एक फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल सिनेमाघरों में तेजा सज्जा की मिराई के अलावा, जिसका कोई कॉम्पिटीशन नहीं है जो 12 सितंबर को रिलीज हुई थी.

दे कॉल हिम ओजी

ओजी, ओजस गंभीरा (पवन) नाम के एक समुराई की कहानी है, जो पिता समान सत्य दादा (प्रकाश राज) की मदद करने के लिए आता है. अपनी पहली तेलुगु फिल्म में, इमरान हाशमी, खलनायक ओमी भाऊ का किरदार निभा रहे हैं. प्रियंका मोहन, श्रीया रेड्डी, अर्जुन दास, सुभलेखा सुधाकर और अन्य भी फिल्म में अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Kalyan, They Call Him Og Box Office, Og Box Office Collection, They Call Him Og Box Office Collection, They Call Him Og, OG Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com