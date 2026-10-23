Obsession OTT Release: 7 करोड़ में बनी हॉरर मूवी ने कमाए 3800 करोड़, हीरोइन को आज भी अपना ये सीन देखकर लगता है डर

Obsession OTT Release Date: हॉरर फिल्मों में कई बार उनकी डरावनी कहानी से ज्यादा खौफनाक उसका कोई एक सीन बन जाता है. कुछ ऐसा ही एक्सरपीरियंस एक्ट्रेस Inde Navarrette को अपनी फिल्म Obsession के दौरान हुआ. ये हॉरर मूवी 2026 की सबसे कामयाबी हॉरर फिल्मों से है. फिल्म में एक बेडरूम सीन है, जिसे एक्ट्रेस खुद देखने से बचना चाहती हैं. इसकी वजह सिर्फ सीन का डरावना माहौल नहीं, बल्कि उनका वह लुक है, जिसे खास तौर पर दर्शकों के मन में बेचैनी पैदा करने के लिए तैयार किया गया था.

Curry Barker के निर्देशन में बनी हॉरर फिल्म Obsession अब भारत में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. जानें कब और कहां इस हॉरर मूवी को देखा जा सकेगा और डिजिटल रिलीज से पहले जानें Inde Navarrette ने फिल्म के सबसे डरावने सीन और उसे तैयार करने के पीछे की सोच के बारे में क्या बताया?

Obsession का कौन सा सीन देखकर डर गईं Inde Navarrette?

Inde Navarrette के मुताबिक, फिल्म का बेडरूम सीन उनके लिए सबसे ज्यादा डरावना है. इस सीन में उनका किरदार निक्की कमरे के एक कोने में छिपा होता है, जबकि बेयर सो रहा होता है. सीन में दिखाई देने वाला असामान्य चेहरा और उसका डरावना अंदाज इसे खास बनाता है. इस सीन के बारे में Inde ने कहा, 'यह फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा है. मैं इस सीन को देखने से इनकार कर देती हूं.' उन्होंने अपने लुक के बारे में कहा कि यह उनके खतरनाक मेकअप का नतीजा था.

मेकअप आर्टिस्ट Kate Oja ने ऐसे तैयार किया डरावना लुक

इस असामान्य लुक को तैयार करने की जिम्मेदारी मेकअप आर्टिस्ट केट ओजा की थी. Inde ने उनके काम की तारीफ करते हुए बताया कि चेहरे की कुछ विशेषताओं को जानबूझकर उभारा गया. होंठों की आउटलाइन को ज्यादा स्पष्ट किया गया, आंखों की पुतलियों के आसपास काले रंग का इस्तेमाल हुआ और चेहरे की बारीक रेखाओं को प्रमुखता दी गई. इस लुक में जोकर जैसे स्टाइल से भी प्रेरणा ली गई, ताकि किरदार का चेहरा सामान्य इंसानी चेहरे से अलग और डरावना लगे. मेकअप की यही बारीकियां सीन को खास बनाती हैं.

Obsession बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Curry Barker की इस फिल्म का बजट लगभग 7 करोड़ रुपये बताया जाता है जबकि इस फिल्म ने दुनियाभर में 3800 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. सैकनिल्क ने कमाई का ये आंकड़ा जारी किया है. यही नहीं, इस हॉरर मूवी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करो़ड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इन आंकड़ों से फिल्म की लोकप्रियता को समझा जा सकता है.

30 अक्तूबर को JioHotstar पर आएगी Obsession

हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए Obsession की डिजिटल रिलीज खास हो सकती है. फिल्म में Inde Navarrette और Michael Johnston अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि Curry Barker ने इसका निर्देशन किया है. भारत में यह फिल्म 30 अक्तूबर 2026 से JioHotstar पर Peacock Hub के तहत अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगी.

फिल्म के इस बेडरूम सीन के बारे में Inde का खुलासा बताता है कि पर्दे पर कुछ सेकंड का डर पैदा करने के पीछे मेकअप और मनोविज्ञान की कितनी अहम भूमिका हो सकती है. अब देखना होगा कि ओटीटी पर रिलीज होने के बाद यह सीन भारतीय दर्शकों को कितना डराने में कामयाब होता है.