आइरा खान ने की नुपुर शिखरे को गोद में उठाने की कोशिश, फनी फोटो इंटरनेट पर वायरल

नुपुर ने रविवार (15 जनवरी) को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रिसेप्शन से कुछ तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में नुपुर आइरा को थामे दिख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में आइरा नुपुर को गोद में उठाने की कोशिश करती दिख रही हैं. इन तस्वीरों को नुपुर ने कैप्शन दिया, I want to be very married to you bubs.

आइरा-नुपुर की शादी में फिटनेस

नुपुर और आइरा की शादी के पूरे जश्न के दौरान फिटनेस एक खास थीम बनी रही. दूल्हे ने मुंबई में अपने वेडिंग वेन्यू तक जॉगिंग कर तेजी से पहुंच कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. नुपुर ब्लैक सैंडो और शॉर्ट्स पहनकर शादी करने पहुंचे. फिर ये उदयपुर में अपनी शादी की रस्मों की शुरुआत से पहले शीर्षासन करते दिखे. अब आइरा अपनी शादी के रिसेप्शन की तस्वीर में अपने फिटनेस कोच और अब-पति को गोद में उठाती नजर आ रही हैं.

आमिर खान की बेटी आइरा खान और नुपुर शिखरे ने हाल ही में उदयपुर में ईसाई रीति-रिवाज से शादी की. इससे पहले उन्होंने 3 जनवरी को मुंबई के ताज लैंड्स एंड, बांद्रा में एक रजिस्टर्ड वेडिंग हुई थी.